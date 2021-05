Franco Battiato: chi è, età, dove vive, moglie, figli, morte, malattia e vita privata

Share Facebook

Una strada curva conduce a uno dei più grandi misteri della musica contemporanea. Su un terreno lavico vulcanico arroccato su una delle pendici dell’Etna, nel piccolo borgo siciliano di Milo, Franco Battiato viveva da anni.

Nel giardino, dove di solito dipinge, c’è una piccola chiesa consacrata. All’interno, uno studio con un pianoforte a mezza coda, un’enorme sala senza un singolo disco – basta ascoltare musica classica alla radio – e una favolosa biblioteca piena di titoli di filosofia, mistica e religione. Il musicista si è trasferito qui quando ha scoperto che un amico di Silvio Berlusconi aveva vinto l’elezione di Catania in modo fraudolento. È così che stanno le le persone.

Ma non si è mai espresso in pubblico su questi temi o su altre questioni nella sua vita privata. Sapevamo dai suoi testi, d’altra parte, che preferisce l’uvetta a Vivaldi, insalata a Beethoven e Sinatra; cercò anche disperatamente il centro di gravità permanente del mistico armeno George Gurdjieff e che i suoi desideri e i nostri, per quanto vecchi, non invecchiano mai. È da molto tempo, però, che quasi nessuno lo sa. All’età di 72 anni lasciò il palco, interrompendo la sua prolifica carriera. Amici, familiari e vecchi collaboratori hanno fatto un patto di silenzio. E qualunque cosa sia, si è guadagnato il diritto di viverla intimamente. Perpetuare un enigma che in realtà inizia e finisce nel suo lavoro. Un lungo viaggio verso se stesso.

Franco Battiato, il cui vero nome è Francesco Battiato, è un cantautore, compositore e regista italiano. Nato a Ionia, in Sicilia, il 23 marzo del 1945, ha 72 anni, pesa 80 chili ed è alto 185 centimetri.

Da sempre si è confrontato con diversi stili musicali, riuscendo a combinarli tra di loro in modo originale: musica sperimentale, avanguardia colta, musica etnica, rock progressivo, musica leggera, opera e musica colta. Ha avuto un grande successo di pubblico e ha collaborato con il violinista Giusto Pio e il filosofo Manlio Sgalambro, coautore di molti brani. Anche i testi riflettono i suoi interessi, come esoterismo, teoretica filosofica, musica sufi e meditazione orientale.

Franco Battiato cause morte

Franco Battiato causa morte? Da molti anni Franco era molto malato. Per via di questa malattia il cantautore è stato costretto ad abbandonare il suo lavoro. “Quello che mi sento di dire è che stiamo assistendo mio fratello come merita”, dichiarò Michele Battiato, fratello di Franco, oltre un anno fa, “è circondato dall’affetto degli amici più cari e dei parenti”.

Franco Battiato si è sempre vantato il fatto di non avere nessuno accanto a lui nel ruolo di donna o di uomo, Infatti, accanto a lui non c’è mai stata nessuna signora. Questa scelta talmente personale la raccontata in un’intervista di alcuni mesi fa a TV Sorrisi e Canzoni.

Per far capire il suo pensiero, il cantautore ha raccontato una vicenda accaduta quando era giovane. Appena ventenne conobbe una ragazza che gli piaceva molto. Franco Battiato aveva fatto una scorta di yogurt ma la ragazza li aveva mangiati tutti.

“Le avrei tirato addosso una sedia – ha rivelato – Io non potrei mai stare con qualcuno che mi dice: dove andiamo stasera? Ma tu pensa per te. Voglio dire: vuoi che stiamo insieme ogni tanto? Ok. Ma nulla di più”.

Chi è Franco Battiato: età, luogo di nascita e vita privata

Francesco Battiato è nato il 23 marzo 1945 sotto il segno dell’Ariete, in Sicilia. Per cui, ha 74 anni. La sua vita l’ha trascorsa senza una persona al proprio fianco. Senza aver trovato l’amore, in effetti. E’ sempre stato anticonformista e poco propenso alle convenzioni. All’inizio, la sua musica faceva storcere il naso alla critica. Ma poi, il successo e la carriera stellare che ha avuto gli hanno dato ragione. Al quotidiano Repubblica dichiarava, tempo fa: “Sono stato innamorato solo una volta, a sedici anni (…). Lei mi faceva tremare le gambe. Fu bello, perché finì lì. Un altro anno di quei tremblement mi avrebbero ucciso”.

La casa di Battiato in vendita?

E’ successo tutto in maniera molto veloce. Non molto tempo fa, veniva pubblicato un annuncio su un sito di case. Sembrava, anzi, tutti erano proprio sicuri si trattasse della casa di Battiato. E, a quanto pare, era proprio così. Tuttavia, la famiglia ha smentito, nell’ultimo periodo, la notizia sulla casa in vendita, dicendo si trattasse di un errore.