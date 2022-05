Oroscopo Branko domani 23 maggio 2022, le previsioni zodiacali per te

Ariete

Hai tutte le schede elettorali per goderti una domenica davvero felice in cui le cose andranno come vorresti di più. Inoltre, è anche molto probabile che oggi riceverai una sorpresa che ti renderà immensamente eccitato, soprattutto in relazione a qualcosa che stavi aspettando da molto tempo.

Toro

Una delusione sentimentale inaspettata o con una delle persone che ami di più potrebbe rovinarti la giornata in modo significativo. Per questo è probabile che cerchi la solitudine o se sei con altre persone ti mostri un po' scomparso o ignaro di ciò che sta accadendo intorno a te. Presto starai meglio.

Gemelli

Ti impegni in tanti compiti e ti dedichi a un'instancabile attività fisica e intellettuale, ma nonostante tutto questo non riesci a stare molto bene o a liberarti completamente delle preoccupazioni o della malinconia per cose del passato che non possono tornare. Hai bisogno di tempo.

Cancro

Oggi avrai una giornata molto felice o in alcuni momenti ti sentirai molto felice, o perché ti succederà qualcosa di molto buono o semplicemente perché sarà uno di quei giorni in cui vedrai tutto in rosa. Ma tutto indica che potresti ricevere davvero una bella sorpresa.

Leone

Una persona cara o un membro della famiglia ti sconvolgerà o forse avrà un incidente o un incidente inaspettato e questo minaccerà di rovinarti la giornata. Urano ora domina il tuo destino, portandoti sorprese, novità e svolte radicali degli eventi, ma non sempre in peggio.

Vergine

Hai pochi momenti in cui puoi davvero rilassarti e fare una pausa, tuttavia, questo potrebbe essere uno di quelli. Le stelle ti favoriscono ed è un momento propizio per te per raccogliere molte delle cose buone che hai seminato, in particolare l'amore e il sacrificio ai tuoi cari.

Bilancia

Oggi vivrai un giorno molto felice con i tuoi cari, un giorno di pace, armonia e riconciliazione in un'atmosfera di grande tenerezza e buone vibrazioni. Qualcuno per il quale provi un amore profondo potrebbe darti una gioia inaspettata, quindi oggi dovresti dimenticare i problemi e le preoccupazioni. Fai attenzione a una piccola scossa nell'azione quando qualcuno vicino a te mette un freno alla tua relazione, Bilancia. Potrebbero sorgere conflitti sulla base della necessità di una maggiore struttura e stabilità. Lo squilibrio tra il divertimento e la cura delle questioni pratiche sta lavorando per distruggere lentamente ciò che di buono hai in corso. Elimina questo problema sul nascere il prima possibile.

Scorpione

Oggi non avrai il tuo giorno migliore. Ti sentirai irrequieto o turbato da paure o preoccupazioni legate alla tua vita intima ed è possibile che molte di esse siano esagerate perché ultimamente sei molto sensibile. Potresti sfruttare molto bene il contatto con la natura e lo sport. Proprio quando pensavi di avere tutto pianificato e di funzionare senza intoppi, Scorpione, l'amore arriva e intasa i lavori. Improvvisamente la tua attenzione viene distolta e la tua concentrazione vola fuori dalla finestra mentre quella creatura abbagliante attira la tua attenzione. Questo potrebbe essere un bene o un male, a seconda di come vedi la situazione. Entrambi gli aspetti della tua vita sono importanti. La chiave è trovare un sano equilibrio tra di loro.

Sagittario

Oggi tirerai fuori quel Don Chisciotte che porti dentro di te, lottando sempre per gli ideali e difendendo chi più lo merita e ha bisogno. Hai sempre più bisogno di dare un senso alla tua vita, sia sul lavoro che in altri aspetti. Ti aspetta una giornata felice e combattiva. Il tuo cuore sta impazzendo, Sagittario, e sei tentato di fuggire in una romantica terra di fantasia in cui interpreti il ​​​​ruolo da protagonista. La cattiva notizia è che qualcosa potrebbe tentare di trattenerti. Potrebbe essere che la responsabilità stia arrivando sulla scena e ti ricordi che il lavoro deve essere svolto qui nel mondo reale prima di poter andare nel tuo piccolo mondo da favola.

Capricorno

La giornata potrebbe non andare bene come vorresti o addirittura meriti perché ti sentirai sopraffatto da molte preoccupazioni e problemi, sia mondani che personali, e sarà molto difficile per te evitarlo perché tutto cambierà fuori in un modo diverso da come era. Aspetta. Oggi potresti sentire un po' di tensione mentre cerchi di capire il modo migliore per arrivare dove devi essere, Capricorno. Da un lato, l'approccio felice richiede di lasciarti andare, essere coraggioso e colpire con convinzione le cose che significano di più per te. Dall'altro, il senso del dovere ti trattiene. Prendi il meglio di entrambi i mondi. Elabora il tuo piano d'attacco.

Acquario

Ti ritrovi tra sconforto e speranza, tra un passato scoraggiante e doloroso e un futuro pieno di illusioni e di speranza che ti condurrà a una vita rinnovata. È un'ottima giornata per viaggiare o fare attività fisica e ti sentirai sempre meglio con l'avanzare del pomeriggio. Il tuo lato romantico è potentemente carico oggi, Acquario. Più ti sintonizzi con questo lato della tua natura, più sarai felice. Una cosa a cui prestare attenzione, tuttavia, è che tieni sempre almeno un piede per terra. Assicurati di avere una piattaforma stabile di onestà e praticità su cui lavorare. Senza di essa, ti sarà difficile abbattere muri e inserire finestre.

Pesci

La Luna sta per entrare in Pesci e risveglierà il meglio della tua personalità, della tua sensibilità e soprattutto del tuo lato più ispirato e creativo, ma ti porterà anche maggiore instabilità emotiva e per questo una parte della giornata sarai felice e ottimista, ma poi avrai una flessione improvvisa e inaspettata. Svolgi i tuoi doveri oggi, Pesci. C'è un forte senso del passare del tempo e la sensazione che i giorni stiano scivolando velocemente. Assicurati di inserire l'amore e il romanticismo da qualche parte nell'equazione. All'inizio potresti provare un po' di resistenza in questo reparto, ma ciò indica che questa è un'area che devi esplorare e con cui alla fine sentirti più a tuo agio.