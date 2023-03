Oroscopo Branko domani 20 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

In ambito professionale vorrai gestirti con linee guida chiare e rispettare le regole, ma non permettere ad altre persone di prendere il tuo posto. La gemma consigliata per te è il diamante perché aumenterà tutta la tua energia, allontanerà il male e migliorerà la tua energia sessuale.

Toro

Rallegratevi perché oggi il vostro intero spettro di possibilità si aprirà. Potrebbe esserci un viaggio o un importante progresso nell'area legale. Ti consiglio la tormalina verde scuro perché aumenterà la vibrazione dell'amore e, inoltre, scaricherà energia negativa verso la terra.

Gemelli

Riceverai un prestito o una donazione che migliorerà la tua situazione finanziaria. Quando negoziate, siate discreti e non fate nulla per tradire le vostre prossime mosse. La pietra giusta per te è il citrino perché ti aiuterà a combattere i pensieri negativi e ad armonizzare il tuo corpo.

Cancro

Sarai favorito per problemi d'amore, quindi, se sei solo, preparati perché una nuova storia d'amore potrebbe bussare alla tua porta. Se siete in coppia, sarà un buon momento per rafforzare la vostra relazione. Per voi la perla è appropriata, simbolo di purezza e lealtà, questa pietra vi rassicurerà.

Leone

È tempo per te di iniziare una dieta priva di grassi, glutine e zuccheri perché in questo modo smetterai di sentirti pesante. Per te è appropriato il rubino, un minerale noto per fornire fiducia, grazie alla sua influenza puoi allontanare la tristezza e attirare energia positiva.

Vergine

Nel regno dell'amore farai molto bene finché supererai le inibizioni e svilupperai un livello più alto di fiducia in te stesso. Raccomando la giada, il minerale della buona fortuna, che avrà un effetto calmante sulla tua persona e armonizzerà le tue energie.

Bilancia

Le responsabilità familiari aumenteranno e ci saranno lavori da fare a casa, ma saprai come organizzarti. La pietra giusta per te è il topazio, noto come la pietra della verità, perché ti aiuterà a canalizzare l'energia dell'amore e della guarigione.

Scorpione

Cercherai di espandere le tue opzioni sia nel campo del lavoro che delle relazioni. Per te la pietra giusta è l'ossidiana perché con il suo magnetismo ti aiuterà a portare alla luce tutto ciò che è nascosto e ti permetterà di prendere buone decisioni.

Sagittario

È tempo per voi di prendere decisioni in campo finanziario per ottenere stabilità, produttività e solvibilità. Ma se vuoi prosperare dovrai porre qualche limite alle persone violente. La pietra giusta per te è il granato perché ti servirà da afrodisiaco.

Capricorno

In questo giorno prenderai decisioni importanti che avranno un impatto a lungo termine, quindi dovresti essere allineato. L'ametista, che è la pietra del terzo occhio per eccellenza, pulirà la tua aura, libererà i blocchi e aprirà la tua coscienza.

Acquario

State concludendo un ciclo lunare, quindi sarà molto buono per voi isolarvi dalle influenze esterne per riflettere. La gemma giusta per te è lo zaffiro perché ti porterà saggezza e ti permetterà di trovare la strada giusta di fronte a qualsiasi ostacolo.

Pesci

Una catena di opportunità sarà presentata attraverso le tue relazioni sociali. I tuoi amici ti sosterranno in tutto e svolgeranno il ruolo di una grande famiglia. L'acquamarina è la pietra giusta per te perché calmerà il tuo spirito e ti porterà benessere.