Oroscopo Branko domani 4 aprile 2023: lo zodiaco per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La quiete non si adatta all'Ariete (21 marzo-20 aprile), quindi sei sempre alla ricerca di nuove sfide con vibrazioni positive e ottimismo da vendere. L'indipendenza che possiedono li aiuta a funzionare in gruppo o in solitudine e il più delle volte ottengono lo stesso risultato. Business: gli affari stagnanti saranno risolti; Tutto migliorerà e il tuo prestigio sarà conosciuto. Amore: il suo carisma sarà irresistibile; Ideale per il romanticismo o una riconciliazione desiderata. Il tuo intuito si affina e saprai, come per magia, raddoppiare i tuoi soldi, dove devi andare per chiedere aiuto e con chi devi comunicare per ottenere ciò che tanto desideri. Mercurio entra oggi nella tua casa del denaro, il che promette profitti senza troppi sforzi da parte tua. Buon momento per investire, comprare e vendere.

PAROLA SACRA: prendi

NUMERI FORTUNATI: 13, 10, 4

Toro

Il Toro (dal 21 aprile al 20 maggio) ha il vantaggio di essere una persona con molta pace, sia per il suo interno che per il suo esterno e la sua cerchia più stretta. La forza di volontà è uno dei loro valori più forti, anche se non cercano cambiamenti costanti nelle loro vite, quindi scommettono sulla stabilità emotiva ed economica. Business: esecuzione; Deciderai gli acquisti, definirai un obiettivo e raggiungerai nuovi affari. Amore: freddezza nei gesti, difficoltà ad esprimere i sentimenti. Vale la pena riflettere. Mercurio, il pianeta della comunicazione, entra oggi nel tuo segno sottolineando la tua parola, il tuo modo di esprimerti. Questo sarà il tuo momento per esprimerti, per concentrare tutta l'attenzione su di te. Irradierai energia, forza e potenza. Avrai voglia di iniziare cose nuove nella tua vita. L'amore sboccia nella tua vita.

Gemelli

È chiaro che i Gemelli (dal 21 maggio al 21 giugno) portano con sé molta complessità, che può includere qualche contraddizione. Ad ogni modo, c'è una certa innocenza nello sviluppo della tua routine che può portare errori così come grandi momenti di felicità e molta immaginazione. Business: nuovi metodi saranno imposti dai colleghi. Aspetta prima di opporti. Amore: ti infastidirà la reiterazione dei capricci ma sarà uno specchio delle tue azioni. Il tuo livello spirituale aumenta ora che Mercurio entra nella tua dodicesima casa. Ti unirai a persone che condividono con te gli stessi interessi religiosi, caritatevoli e filantropici. Sarai pieno di ispirazione per comunicare il tuo amore agli altri, sia a livello personale che spirituale. Presta più attenzione ai tuoi sogni e alle tue premonizioni.

Cancro

Il comfort può essere un baluardo per il Cancro (dal 22 giugno al 22 luglio), con un grande sostegno nella propria casa, che sviluppa un carattere timido ma senza perdere la sua lucentezza. C'è molto valore nel nido creato con i loro affetti, quindi può essere immagazzinato nei loro sentimenti e nel loro modo di svilupparsi. Business: successione di errori e alti e bassi ma qualcuno influente ti darà la soluzione giusta. Amore: farà una deviazione per dire ciò che sente; Presto saprai che ti stanno aspettando. L'energia di Mercurio ti renderà in qualche modo irrequieto, ansioso. Quando vai a prendere decisioni, pensa al pratico e a ciò che si adatta davvero a te e alla tua famiglia. Prenditi il ​​tuo tempo su tutto. È possibile che tu spenda lavoro e sforzi per ottenere ciò che desideri, ma se perseveri, il successo sarà tuo. Concentrati sulla tua professione, carriera o studi.

PAROLA SACRA: Tempo

NUMERI FORTUNATI: 20, 6, 10