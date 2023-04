Oroscopo Branko domani 4 aprile 2023: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La leadership sembra fatta per il Leone (dal 23 luglio al 22 agosto), in quanto sono considerati uno dei segni più forti dello zodiaco. Coraggio e sicurezza possono essere i tuoi punti di forza per creare nuovi legami ed essere a capo di gruppi sul posto di lavoro o sul tuo lato più personale. Business: favorevole alla risoluzione di questioni legali e alla firma di documenti importanti. Prosperità. Amore: il tuo atteggiamento arrogante sarà rimproverato e questo ti ferirà. L'umiltà vi farà bene.

Vergine

Virgo (dal 23 agosto al 22 settembre) è carico della sua convenzionalità, oltre alla sua precisione che ha molto a che fare con la ricerca di una pulizia perfetta, sia personale che in casa. Questo può scatenare conflitti, anche se di solito soffre della complicazione di avere amicizie a causa della sua freddezza nei sentimenti e nelle azioni. Business: vorranno imporre idee o imprese troppo belle per essere vere. Amore: ci saranno piena affinità, momenti caldi ed esperienze uniche. Emergerà un nuovo inizio.

Bilancia

Il buon gusto della Bilancia (dal 23 settembre al 22 ottobre) sembra essere il miglior aspetto positivo del segno. La sua capacità di risolvere i conflitti diplomaticamente significa che non esita a intervenire nelle discussioni degli altri. Certo, può scatenare problemi per trovare un'opinione opposta a loro. Business: la tua capacità di relazioni sarà utile nei momenti difficili. Amore: sarai sensibile e tutto ciò che il tuo partner dice ti influenzerà. C'è urgente bisogno di dialogo.

Scorpione

Degno dell'animale che rappresentano, lo Scorpione (dal 23 ottobre al 21 novembre) può avere una doppia faccia che include veemenza, sebbene siano anche irresistibili nel loro modo di trattare con gli altri. Naturalmente, le critiche non sfuggono mai loro, sia personalmente che esternamente e questo di solito porta qualche conflitto. Business: scoprirai falsi alleati che vogliono appropriarsi dei tuoi risultati.Amore: Un incontro casuale darà inizio a una dolce relazione destinata ad essere indimenticabile.