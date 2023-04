Oroscopo Branko domani 4 aprile 2023: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Il Sagittario (dal 22 novembre al 21 dicembre) ama esplorare l'ignoto e, in parte, è grazie alla sua mente aperta a progetti e avventure. Il difetto principale è l'impazienza, che si scontra direttamente con il loro desiderio di cercare esperienze diverse. Business: supererai gli obiettivi ma il ritorno non sarà commisurato al tuo sforzo. Amore: Saprai cos'è l'amore a prima vista. Ti innamorerai di una bella persona.

Capricorno

Il Capricorno (dal 22 dicembre al 20 gennaio) è molto determinato a raggiungere l'obiettivo che sta cercando, che può diventare una piccola ossessione. Ad ogni modo, di solito sono affidabili per eseguire in modo buono. La domanda con la tua cerchia può costare cara, anche se questo porta anche molto impegno ai tuoi cari. Business: arriveranno persone che intendono cambiare business ma non sono convinte. Amore: comunicherà meglio i suoi sentimenti; la seduzione crescerà; Vivrai una calda intimità.

Acquario

Ci sono due facce tra l'Acquario (dal 21 gennaio al 22 febbraio), anche se possono andare d'accordo con l'idea di mescolare le personalità. Da un lato, sensibilità e pazienza e dall'altro, esuberante e frivolo con il suo modo di vivere le sue giornate. In ogni caso, non esitano a cedere alle discussioni se scoprono che non è corretto. Business: le questioni nella danza non daranno il risultato atteso ma i contatti saranno preziosi. Amore: i conflitti si dissiperanno; La discussione si concluderà. Comprensione reciproca.

Pesci

L'empatia sembra essere la chiave per i Pesci (dal 20 febbraio al 20 marzo), quindi non hai complicazioni a relazionarti con altre persone. Di solito è uno dei segni più amati, poiché portano simpatia e affetto ai membri della loro cerchia ristretta. Business: il tuo temperamento sognante sarà una difficoltà con le persone influenti, ma si equilibrerà. Amore: se non esprimi dispiacere, ti isolerai e potrai essere danneggiato, dialogare meglio.