Oroscopo Branko domani 14 aprile 2023: gli astri per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

È giunto il momento di conoscervi e rispondere con il cuore. Potresti credere che tutto sia peggiorativo, ma quando questo accade è per toccare il fondo e rinascere come la fenice. SENTIMENTI: È un momento speciale per essere altruisti e usare la tua generosità al massimo. AZIONE: È un momento speciale per fare i conti e mantenere le tue risorse per tempi migliori. FORTUNA: È un momento per valutare te stesso e sperimentare ciò che sai e ciò che hai imparato nella vita.

VERGINE

Hai la stabilità, l'energia e gli obiettivi pratici, preparati molto tempo fa. Quindi prendi le redini e divertiti alla grande con persone che la pensano allo stesso modo. SENTIMENTI: È importante riposare e analizzare con calma le situazioni importanti. AZIONE: ti sembrerà di intraprendere un nuovo progetto e divertirti molto. FORTUNA: potrete godere di piacevoli compagnie e amicizie per parlare con tranquillità.

BILANCIA

Potrai seminare con astuzia, raccogliere in seguito in modo fortunato ciò che hai creato dalla tua fantasia e dallo studio di un lavoro ben fatto. Quindi goditi l'atmosfera così bella. SENTIMENTI: è il momento ideale per chiarire alcune situazioni di tensione di tempo fa. AZIONE: il tuo intuito speciale segnerà il percorso migliore per tutte le attività della giornata. FORTUNA: è un momento speciale per aiutare qualcuno che ha bisogno del tuo sostegno e del tuo affetto.

SCORPIONE

Dovresti imparare ad adattarti ai nuovi tempi. Prima accetterai le cose nuove che hai dovuto vivere, prima ti sentirai a tuo agio e sarai in grado di espanderti come una luce nel deserto di notte. SENTIMENTI: È il giorno migliore per usare la tua generosità e la tua innata gentilezza verso gli altri. AZIONE: devi progettare ciò che hai sempre desiderato, ma per questo hai bisogno di nuove idee e persone fidate. FORTUNA: sarete molto consapevoli di godere della compagnia della coppia e dei bambini.