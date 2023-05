Oroscopo Branko domani 7 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Improvvisamente oggi ti sentirai sopraffatto da un peso extra, senza conoscerne molto bene la causa. Potrebbe essere la reazione a un attacco di rabbia o a un certo risentimento che hai represso dentro. L'hai nascosta dietro un atteggiamento gioviale e amichevole, ma è sempre presente. Dovresti esprimere questi sentimenti prima che rovinino la tua vita per sempre. Ariete, una comunicazione franca e diretta è il modo migliore per alleviare quel peso che ti appesantisce.

Toro

Quando pensavi di aver finalmente messo tutto sotto controllo, qualcosa ti scivola via, ti torna indietro e ti imbatti in esso. In questo giorno le emozioni cadono come fulmini, quindi dovresti stare in guardia e stare attento alle sorprese. Rischi un incrocio con la spada con qualcuno se non stai attento. Non commettere l'errore di aspettare troppo a lungo. Se ti aspetti molto da qualcuno o qualcosa, Toro, dovresti assicurarti che sia realistico.

Gemelli

In questo giorno la tua sensibilità e intuizione ti daranno grandi soddisfazioni. Gemelli, sentirai il riconoscimento del tuo approccio vitale, spesso molto personale, ai problemi e, quindi, sarà una convalida formale del tuo modo di funzionare. Sarà ancora più piacevole per te, poiché incontri spesso persone credulone e critiche. Bene, oggi è giunto il momento di inchiodarli in modo spettacolare.

Cancro

Per tutta la giornata di oggi, i tuoi sentimenti potrebbero sorprenderti molto. Cancro, faresti un grande passo avanti per scoprire la causa di quelle emozioni. Dovreste abbandonare le vostre difese ed esporre la vostra anima sensibile alla luce. Come un bambino con la pelle fragile nel loro primo giorno in spiaggia, dovresti iniziare con una protezione solare a schermo intero. A poco a poco la tua pelle si abituerà e potrai finalmente portare la tua vera natura fuori dall'ombra e senza aver paura di scottarti.

Leone

Oggi dovresti cercare, se puoi, di mantenere un atteggiamento aperto e accomodante. Infatti, Leone, molto spesso attraverserai sentimenti piuttosto irregolari e sarai così pieno della tua persona che avrai difficoltà a tollerare che gli altri possano esprimere un'opinione diversa dalla tua. Eppure, direte a voi stessi che è legittimo e che è fondato. Non sei necessariamente la fenice del tuo piccolo mondo, quindi dovresti rassegnarti perché sei un semplice mortale.

Vergine

Senza dubbio, in questo momento sarai molto interessato alla psicologia. Anche, Vergine, potresti cercare di decifrare i misteri di una relazione complessa. La tua vita amorosa potrebbe attraversare un momento strano e confuso. Dovresti acquistare un manuale che ti aiuterà ad analizzare gli eventi intimi che si presenteranno. Puoi anche ricorrere alla soluzione più radicale del terapeuta professionista. Se vuoi capire come funzionano le relazioni umane, sai già cosa ti aspetta.

Bilancia

Durante il giorno ti sentirai come se fossi sospeso in una nuvola. La realtà avrà poco controllo su di te e la tua mente vagerà all'infinito. Tuttavia, Bilancia, dovresti provare a scrivere nel marmo alcune azioni che sì o sì dovresti finire oggi, così di notte non avrai la sensazione di aver vissuto una giornata vuota. Per quanto riguarda il resto, dal momento che vuoi e hai bisogno di sognare ad occhi aperti, non dovresti privartene.

Scorpione

Oggi la vostra sensibilità sarà acuta e chi vi chiederà consigli non rimarrà deluso. Ma, Scorpione, le tue prospettive sono realistiche e concrete, e puoi facilmente capire cosa non sta andando bene. Le persone con grandi idee, ma poco pensate, cercheranno senza dubbio di mettere il loro granello di sabbia nei tuoi progetti. Dovresti ascoltarli pazientemente, ma non lasciarti trasportare. Dovreste anche perseverare nel vostro cammino e nelle vostre convinzioni.

Sagittario

Una vocina ti sussurra all'orecchio che potresti prendere un aereo per andare lontano. C'è un certo attrito tra i tuoi desideri e la tua ragione, perché non coincidono nel darti lo stesso consiglio. Sagittario, senza dubbio l'influenza di questo giorno ti lascerà immerso nella più grande confusione dopo il tramonto. Dovresti fare un respiro profondo e non preoccuparti delle decisioni che devi prendere. Pensa che domani tutto andrà meglio.

Capricorno

Oggi l'indecisione ti farà ammaccare e indebolire. Sei stato molto fortunato ultimamente e hai preso la cattiva abitudine di lasciare che le cose accadano da sole. Capricorno, purtroppo, a volte devi essere coinvolto personalmente e prendere decisioni rapide. Le emozioni troppo forti ti renderanno le cose difficili e potresti perdere buone opportunità. Non esitare a cambiare il tuo atteggiamento e affrontare eventi che sono fuori dal tuo controllo.

Acquario

Il tuo istinto creativo riceverà influenze celesti oggi. Acquario, non preoccuparti troppo e dovresti passare il tuo tempo immaginando di poter progettare il tuo sito web o creare il tuo spettacolo su una stazione radio locale. I tuoi sogni hanno bisogno di un mezzo di comunicazione per raggiungere un vasto pubblico. Sta a te trovare un modo per condividerli. Sei in grado di essere una fonte di ispirazione. Considera seriamente quell'abilità e usa il tuo talento.

Pesci

Oggi sarete tentati di recitare un ruolo o indossare una maschera per fare una buona impressione. Potrebbe essere necessario prepararsi per un colloquio di lavoro o presentare un servizio. O forse stai cercando di sedurre una persona affascinante. In questo momento sei particolarmente preoccupato per la tua immagine. Ed è il cuore pulsante dei Pesci che si muove. Ma non forzarti e non cambiare nulla. Sei perfetto così come sei.