Dopo la morte della nonna in una casa di riposo, l’uomo eredita una busta con diversi soldi

Una nonna è stata ingannata e abbandonata in una casa di riposo dal suo amato nipote. Decise di insegnargli una lezione e gli lasciò una busta con dei soldi e una lettera con un messaggio che lo perseguiterà per sempre dopo la sua morte.

Un giorno, Gloria, 74 anni, stava sorseggiando un caffè vicino alla finestra coperta da tende nude nella sua stanza, quando la sua assistente, Sofia, corse verso di lei. “Signora Bianchi, ha un visitatore. Suo nipote è venuto a trovarla!”

Gloria non aveva avuto visite per oltre un anno. Quando sentì che Tommaso era lì per vederla, non era affatto entusiasta, perché sapeva bene perché fosse venuto. Era per soldi. Quello era tutto ciò di cui lui e sua moglie Natasha si erano mai preoccupati…

“Signora Bianchi, ha bisogno di aiuto per andare nella hall, o vuole che la accompagni?” chiese Sofia.

“Mi prendo cura di tutto, cara. Mio nipote può aspettare. Devo prepararmi. Devo sembrare al meglio perché dopo tanto tempo vado a vederlo,” disse Gloria mentre si dirigeva al suo armadio per trovare il miglior vestito. Mentre frugava nel mobile, Gloria si perse nei suoi pensieri e pianse.

“Avrei dovuto pensarci due volte prima di fidarmi di lui,” pensò. “È l’errore più grande che abbia mai fatto. Non sarei qui oggi se avessi saputo prima dei piani di Tommaso e Natasha.”

Gloria non riusciva a trattenere le lacrime mentre ricordava il tradimento subito.

Cinque anni fa, Gloria viveva da sola nella casa che aveva ereditato dal suo defunto marito. Tommaso era già sposato e si era trasferito a vivere separato con sua moglie, visitando la nonna al massimo una volta l’anno.

Ma improvvisamente, cominciò a visitarla più frequentemente. Gloria era felice dell’attenzione che le stava dando. E un giorno, lui si presentò e disse: “Mia moglie ha bisogno di un’operazione costosa, nonna. Ho esaurito i risparmi e quello che ho non è sufficiente nemmeno per gestire la casa. Ti sarei molto grato se mi aiutassi a pagare le spese per l’intervento di Natasha.”

Tommaso era tutto ciò che Gloria aveva, quindi non poteva pensare a niente oltre a lui. Era pronta a fare qualsiasi cosa per mettergli un sorriso sul viso, e sentiva che la casa in cui viveva non era nulla in confronto ai bisogni del nipote.

Senza pensarci due volte, Gloria vendette la casa e si trasferì con Tommaso e sua moglie. Se solo avesse saputo che tutto quello che le aveva detto era una bugia. Natasha non aveva bisogno di nessun trattamento, né era malata. Avevano bisogno di soldi per una vacanza esorbitante alle Hawaii, ma non volevano pagarla con i propri soldi.

Tommaso e Natasha portarono a termine il loro piano, credendo di essere riusciti a farla franca, e Gloria non avrebbe mai scoperto la verità.

Tre settimane dopo, la coppia tornò a casa, fingendo di essere appena tornati dall’ospedale in città.

“Ah, nonna! Ho tanta fame. Stai preparando il pane? L’odore è così invitante… Possiamo mangiare? Ho davvero molta fame!” esclamò Tommaso mentre aiutava Natasha a sedersi. “Attenta, tesoro. Il medico ti ha detto di non fare troppi sforzi, vero?”

Gloria era felice di vedere suo nipote e sua moglie, e nonostante la sua età avanzata, si preoccupò di fare i lavori di casa per permettere a Natasha di riposare e riprendersi dall’operazione. Un giorno, mentre sistemava le piante, sentì Natasha e la sua amica parlare in giardino di mandarla via.

“Accidenti! È una seccatura. Non fa nulla in casa e continua a leggere libri e giornali come se dovesse cambiare il mondo,” imprecò Natasha.

“È fastidiosa. E sa della tua vacanza alle Hawaii?” chiese l’amica.

“Neanche per sogno! Lei pensa che Tommaso e io siamo stati all’ospedale. Le abbiamo mentito sulla mia operazione. Zitta! Se scopre la verità siamo fottuti! Ho intenzione di liberarmi di lei comunque. Invito mia sorella per le vacanze, e voglio che la stanza degli ospiti sia vuota prima di allora.”

Gloria fu scioccata, perché fino a quel momento non sapeva che Tommaso le avesse mentito. Si era fidata ciecamente di lui, e non in un milione di sogni avrebbe immaginato che l’avrebbe tradita in quel modo.

“Mi dispiace, Tommaso. Non avrei dovuto vendere la nostra casa. Mi sono fidata di nostro nipote. Mi ha mentito e ha sprecato tutto il denaro,” pianse, accarezzando la foto incorniciata del suo defunto marito.

Ma ormai era troppo tardi, e anche se voleva, non poteva tornare indietro nel tempo per rimediare alle cose e decidere saggiamente per evitare il danno che si era procurata da sola.

Gloria sorrise e non parlò mai più della questione con Tommaso. Sapeva che non sarebbe servito a nulla parlare con lui. Inoltre, ancora non le quadrava quando ricordava Natasha che parlava con la sua amica di mandarla via.

Poi, la realtà colpì di nuovo Gloria con un colpo fortissimo qualche giorno dopo, quando Tommaso e Natasha si presentarono con un volantino che spiegava i servizi di una casa di riposo.

“È incredibile sapere che persone anziane come me sono curate in questi posti. Ma perché me lo stai mostrando, caro?” chiese Gloria a Tommaso. Lui strinse le labbra e guardò Natasha, che alzò gli occhi e gli fece un gesto per farlo parlare con Gloria.

“Nonna, vedi, Natasha e io stiamo pensando di avere un bambino. Il nostro medico ci ha detto che è il momento giusto, e stiamo già avvicinandoci ai trenta,” iniziò Tommaso mentre Gloria diventava pallida. Capiva parzialmente cosa stava per dirle.

“Quindi… sto pensando di cambiare lavoro, e sarà difficile vivere tutti insieme. Quindi, quello che pensavo è che tu possa vivere in un posto dove sarai ben curata. Potrai parlare con persone della tua età e invecchiare in pace, sai. Ecco, questa è la casa di riposo che ho trovato adatta. I servizi sono di prima classe, credimi. E prometto che ti farò visita spesso. Puoi contare su di me.”

La verità finalmente giunse a Gloria, colpendola come un sacco di mattoni. Voleva tornare a casa del suo defunto marito, ma non era più sua, poiché era stata già venduta. Gloria non poté fare altro che accettare ciò che le diceva Tommaso e preparare le valigie.

La settimana successiva, lui la portò alla casa di riposo, promettendo di farle visita presto. Ma quel “presto” arrivò solo una volta l’anno, durante le festività. Sconfitta, Gloria iniziò lentamente a vivere con la brutta verità per i cinque anni successivi.

Qualche settimana fa, Gloria aveva ereditato una parte dell’eredità del suo defunto cugino Domenico. Sebbene ci fossero molti eredi che avrebbero dovuto dividere legalmente l’eredità, Gloria aveva ricevuto una parte significativa, poiché Domenico era ricco. Si trattava di una somma considerevole che avrebbe permesso a Gloria di comprare una nuova casa se lo desiderava.

“Non spero che tu sia qui per questo,” sorrise mentre si dirigeva verso la hall e vide Tommaso avvicinarsi con un grande sorriso e le braccia spalancate.

“Nonna!! Sono così felice di vederti. Come stai? Mi sei mancata tanto,” salutò Tommaso, abbracciando Gloria stretta e poggiando il mento sulla sua testa come sempre. “Oh, sei così calda, nonna! E come vanno le cose qui? Tutto bene? Guarda, questi… nuovi occhiali da lettura! Ti piacciono?!”

“Sto bene, caro. Grazie, e mi piacciono quegli occhiali. È così gentile da parte tua ricordarti di venire a trovare questa vecchia signora quando hai già così tanto lavoro,” disse Gloria. “E come sta Natasha? È incinta?”

L’eccitazione di Tommaso si trasformò in un silenzio inquietante prima che facesse un’altra richiesta strana.

“Abbiamo provato, nonna, ma ha una complicazione che necessita di un’altra operazione. Vogliamo diventare genitori, ma è possibile solo dopo quest’operazione. E…” si fermò, fissandola con occhi grandi e supplichevoli.

“E?”

“Nonna, ho speso tutti i miei risparmi per il suo trattamento. Ho solo poco di restante per pagare l’operazione, ma non credo che basti. Quindi sono venuto a chiederti aiuto.”

“Aiuto? Che aiuto, caro?”

“Ho saputo tramite mio cugino dell’eredità che hai ricevuto dal nonno Domenico. So che ti sto chiedendo troppo, ma sai quanto amo Natasha. Dobbiamo aiutarla, nonna. Ha sempre sognato di avere dei bambini, ma senza questa operazione… I soldi non sono nulla rispetto ai nostri cari, come mi hai sempre detto. Puoi aiutarci?”

Ma Tommaso non sapeva che sua nonna sapeva che lo stava ingannando. Gloria era distrutta nel profondo. Non riusciva a credere che Tommaso stesse cercando di rifilargli lo stesso trucco ancora.

Ciò che la tormentava di più era che sapeva che sarebbe morta presto. Gloria era stata diagnosticata con il cancro, ma non temeva la morte. Era felice e pronta a riunirsi al suo defunto marito nell’aldilà, ma ciò che la turbava era l’avidità di Tommaso. La realtà colpì Gloria di nuovo con grande forza, così decise di metterlo sulla strada giusta.

“Nonna? Va bene aiutare Natasha e me? Ci darai i soldi?” Tommaso interruppe Gloria, che sapeva che era giunto il momento di mettere in pratica il suo piano.

“Ah, caro, non credo che sia possibile questa volta. Anch’io ho bisogno di un intervento urgente. Potrei non vivere a lungo se non mi sottopongo a quest’operazione critica. Ma dimmi tu: è più importante l’operazione di Natasha della mia?”

Gloria aspettò la risposta di Tommaso, solo per essere scossa alla fine di essa.

“Nonna, non si tratta di quale vita sia più importante. Ora, mia moglie ha bisogno di un’operazione, e ha molta strada davanti. Per favore, aiutaci.”

Gloria rimase scioccata quando si rese conto che suo nipote non solo era un truffatore, ma anche esigente quando si trattava di scegliere tra sua moglie e lei. Non che fosse arrabbiata per il fatto che Tommaso amasse più sua moglie, ma la colpì profondamente quando la sua risposta significava che non amava sua nonna né si preoccupava della sua vita.

Dopo aver riflettuto a lungo, Gloria chiese a Tommaso di venirla a trovare il giorno dopo, dicendo che aveva bisogno di tempo per pensarci.

Più tardi quella sera, Gloria non riusciva a dormire tranquilla. Era turbata dall’avidità di Tommaso e dalla persona orribile che era diventato. “Ha scelto i soldi su di me. La mia vita non conta nulla per lui?” pianse.

“Ha ancora tempo fino a domani per pensarci. Spero cambi idea e capisca quanto ho faticato per crescerlo.” In un angolo del suo cuore, Gloria sperava che Tommaso si fosse reso conto del suo errore e le dicesse di procedere prima con la sua operazione. Ma era ancora tormentata da molti dubbi.

Per un momento, Tommaso non sembrava più quel bambino che aveva cresciuto. Aveva perso la madre durante il parto e era stato cresciuto fino ai dodici anni dal padre, Drake.

Drake era un dipendente dal gioco e aveva cominciato a portare donne a casa quando Tommaso era piccolo. La vita di Tommaso avrebbe potuto prendere una piega diversa se Gloria non lo avesse preso in custodia e portato via dal padre.

Anche se aveva fatto del suo meglio per crescere bene il bambino, era un po’ troppo tardi. L’educazione di Drake nel corso degli anni aveva rovinato Tommaso, e non riusciva ad amare nulla tranne i soldi. Per caso, aveva trovato anche una moglie che amava i soldi come lui.

Gloria non riusciva a restare tranquilla più quanto pensava al passato. Piangeva fino a addormentarsi e venne svegliata di nuovo da Sophie il giorno dopo. “Signora Bianchi, suo nipote è venuto a trovarla,” disse. Con una speranza tremante, Gloria si avviò verso la hall per incontrare Tommaso.

“Nonna! Buongiorno… Mi scuso se ti sveglio presto, ma voglio dirti qualcosa,” disse Tommaso mentre gli occhi di Gloria si illuminarono, sperando che le dicesse di andare avanti con la sua operazione.

“Il medico ha dato a Natasha e a me tempo fino alla prossima settimana per l’operazione. Nonna, per favore aiutami. Natasha deve fare quest’operazione.”

Gloria rimase delusa. L’unica flebile speranza che aveva svanì. Si rese conto che non contava nulla per suo nipote e aveva già preparato in anticipo un piano alternativo se le cose fossero andate diversamente.

“Caro, vedi, non ho ancora ricevuto la mia eredità, poiché mio cugino Domenico ha troppi eredi. Prima devono vendere la proprietà e dividere le quote. Vedi, la documentazione e le formalità legali richiedono tempo per essere eseguite,” disse, mentre il volto di Tommaso si contorceva di delusione.

“Posso ancora aiutarti, ma vedo che hai bisogno di soldi entro una settimana. Perché non ipotecare la tua casa? Puoi pagare tutto e riaverla quando ti darò la mia parte dell’eredità. Che ne pensi?”

Gli occhi di Tommaso si illuminarono di gioia e accettò prontamente mentre era estremamente felice dell’offerta di sua nonna. “È un’idea brillante, nonna! Vado subito e ti vengo a trovare tra due settimane, va bene? Ti voglio bene, grazie! Sei la miglior nonna di sempre!”

Tommaso tornò a casa felicemente, senza immaginare cosa gli sarebbe successo dopo.

Qualche giorno dopo, Gloria chiese a Sophie di seguire Tommaso sui social media. Non era molto esperta di social, ma sapeva che Tommaso e Natasha erano sempre attivi online, pubblicando foto delle loro vacanze e celebrazioni.

“Dove si trova ora?” chiese a Sophie ed era delusa quando scoprì che Tommaso e sua moglie stavano trascorrendo le vacanze alle Maldive.

Gloria era triste perché nessuno dei suoi sforzi sembrava aver avuto impatto su Tommaso. Sophie le mostrò le foto di lui e di sua moglie che si godevano un’altra vacanza esorbitante. Gloria era sicura che l’avessero pagata con i soldi ottenuti ipotecando la loro casa, e fu l’ultima goccia.

Fu addolorata nel vedere come l’avidità per il denaro aveva trasformato Tommaso in un uomo egoista, e presto la sua salute peggiorò. Il trattamento non aiutò, e sfortunatamente Gloria morì due settimane dopo. Ma prima di respirare il suo ultimo respiro, aveva teso un’ultima trappola al suo nipote che gli avrebbe insegnato una lezione indimenticabile su come l’avidità e l’umanità non portano nulla se non delusione.

“Amore, andiamo a casa. Sta diventando buio,” premette Natasha sulla spalla di Tommaso dopo che la defunta Gloria fu sepolta.

Tommaso si rese conto di quanto gli mancasse sua nonna solo dopo che era morta. Era debole e scosso dalla sua perdita, ma fu risvegliato quando Natasha gli ricordò l’eredità.

“Tesoro, andiamo a casa. Non sappiamo ancora cosa ha fatto con la sua parte. Deve averla ricevuta ormai, vero? Dobbiamo parlare con il suo avvocato per scoprirlo,” lo persuase.

“Ah, sì, incontriamo l’avvocato domani mattina.”

Ma con grande sorpresa di Tommaso, l’avvocato della sua defunta nonna bussò alla sua porta il giorno dopo e gli offrì una busta.

“Cosa c’è dentro?” esclamò Tommaso.

“È dell defunta signora Bianchi. È la tua eredità. Firmami qui… E sì, tutto è tuo!” disse l’avvocato mentre usciva dopo aver ottenuto la firma di Tommaso.

“Dev’essere un assegno dalla nonna. Mi ha lasciato tutta la sua eredità, FINALMENTE!!” sospirò Tommaso sottovoce mentre strappava la busta e tirava fuori diversi dollari e un biglietto.

“COSA È QUESTO??” Tommaso rimase sorpreso. “DOVE È L’ASSEGNO??”

Con sua grande sorpresa, c’erano circa 50 dollari e nient’altro. Invece di un assegno, trovò una nota scritta a mano dalla sua nonna. Si spaventò ancora di più quando cominciò a leggere.

“Carissimo, sento che i miei giorni stanno per finire. Il giorno in cui mi riunirò a tuo nonno non è lontano. Ma prima di questo, voglio confessarti una piccola verità,” cominciarono le parole della defunta Gloria.

“Sapevo che avevi mentito riguardo all’operazione di Natasha. Sapevo anche cosa avevate fatto con i soldi che ti ho dato dopo aver venduto la mia amata casa. Ero a conoscenza delle tue bugie. Sei diventato una persona orribile, e devi sapere una cosa: i soldi non sono tutto, caro. Non possono comprare l’amore e la felicità.”

Tommaso rimase sorpreso quando si rese conto che sua nonna sapeva tutto da sempre, ma aveva agito da ingenua. I suoi occhi si allargarono ancor di più quando lesse oltre.

“Tommaso, tesoro, sono sicura che imparerai a essere gentile, generoso e amorevole con le persone che ti circondano quando comincerai ad aiutarle. Così ho organizzato per voi due di lavorare nella casa di riposo dove vivevo. Dovete lavorarci per un anno e imparare a prendervi cura degli altri. Questi sono alcuni dollari per il biglietto del bus per la casa. Buona fortuna, tesoro. Spero che tu adempia al mio desiderio. Con affetto, nonna.”

L’ultimo desiderio di Gloria era quello di rimettere sulla giusta strada il cuore di suo nipote. Sperava che il lavoro nella casa di riposo avrebbe cambiato l’avidità di Tommaso. Ma non si rendeva conto che lei aveva seminato un piccolo colpo di scena che avrebbe deciso il destino della sua eredità, e Tommaso non aveva alcuna idea di cosa sarebbe successo.