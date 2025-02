Donna di 70 anni abbandona i capelli lunghi per sembrare di 40 anni

Alcune donne preferiscono indossare i capelli lunghi, credendo che contribuisca alla loro bellezza. Ma non è il caso di Sarah Chisolm, una donna originaria di Boston, che a settant’anni sentiva la necessità di un bel cambiamento per i suoi capelli lunghi e diradati.

In un video su YouTube del 2019, Sarah spiegava di sentirsi stanca dei suoi capelli lunghi. Nonostante avesse 73 anni in quel momento, sentiva di avere dentro di sé l’energia di una donna di 40 anni, ma il suo look non rifletteva affatto questa vitalità.

Così, Sarah era pronta a qualsiasi trasformazione e si diceva disposta a tagliare i capelli corti o addirittura a tingerli di blu, verde o giallo se ciò le avesse dato l’energia necessaria per rinvigorire il suo aspetto. Era davvero pronta a un cambiamento perché odiava il suo look attuale.

Secondo gli esperti di capelli, i tagli corti funzionano molto meglio sulle donne più anziane perché sono più facili da mantenere e da tenere in salute. I capelli, infatti, invecchiano e tendono a sembrare più secchi poiché il follicolo pilifero non produce più abbastanza ghiandole sebacee. Di conseguenza, i capelli invecchiati nelle donne più anziane possono diventare fragili e tendono a sembrare crespi e secchi. La mancanza di brillantezza può apparire ancora più evidente se la donna tiene i capelli lunghi.

Tuttavia, il lato negativo dei capelli corti è che necessitano di tagli regolari. Questo impegno potrebbe scoraggiare alcune donne più anziane dal fare tagli frequenti, ma in realtà i tagli corti sono piuttosto facili da gestire e da acconciare, soprattutto se il taglio evidenzia i tratti del viso e la forma del viso stesso.

Per il suo straordinario cambiamento, Sarah si è rivolta al Makeover Guy, Christopher Hopkins, che ha lavorato con molte donne di mezza età e anziane. Hopkins ha uno studio di parrucchiere a Minneapolis e St. Paul e crea contenuti per il suo popolare canale YouTube, che conta oltre 551.000 iscritti.

Sarah chiama Hopkins il “Magico Uomo” che ha anche scritto un libro per le donne over 45. Il libro, Staging Your Comeback, A Complete Beauty Revival for Women Over 45, rivela consigli su come invecchiare con grazia. Il libro è ancora nella lista dei più venduti in bellezza, cura e stile anche dopo diversi anni dalla sua pubblicazione iniziale nel 2017.

Il Makeover Guy ha dato a Sarah un taglio voluminoso e pieno di energia, sopra il collo, che rispecchiava come si sentiva. Con un look giovane e vivace e frangia leggera, Sarah ha detto di sentirsi davvero bene con il suo nuovo stile e di essere abbastanza sicura da dire che avrebbe sicuramente ballato con qualche ragazzo. Ha anche adorato la visita allo studio di Hopkins.

“È proprio bello, non come un normale salone di bellezza dove c’è rumore e phon. Mi sento bene.”

I telespettatori che hanno visto la sua trasformazione hanno anche apprezzato ciò che Hopkins ha fatto con i suoi capelli spenti.

“Perfetto… la sua fronte alta meritava delle frange… sembra fantastica.”

“Non sembra nemmeno la stessa donna! Adoro il suo taglio, e il trucco le conferisce un aspetto più giovane.”

“Wow! Che cambiamento, sembra proprio una donna giovane ed energetica, come si sente ora.”

“Adoro la sua energia. Ora è felice di se stessa e pronta per un ragazzo e per ballare. Questo è davvero un bel cambiamento. Grazie MAKEOVERGUY.”

Che cambiamento straordinario per Sarah Chisolm! Sembra completamente felice del risultato! Racconta ai tuoi amici cosa ha fatto il Makeover Guy per lei!