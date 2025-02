Ritrovato senza vita in un canale Stefano Bocconcello: si era allontanato dopo un litigio con la moglie

Una tragica scoperta è stata fatta questa mattina, martedì 4 febbraio, quando il corpo senza vita di Stefano Bocconcello è stato ritrovato nel canale Tergola, all’altezza di via Livenza. L’uomo, 58 anni, era scomparso lo scorso 23 gennaio da Vigonza, lasciando la sua famiglia e gli amici in preda alla preoccupazione. La sua morte è stata confermata dai medici legali, ma si attende ancora l’ufficialità delle cause.

Secondo le prime informazioni, Stefano era uscito di casa senza portare con sé telefono cellulare, portafogli e documenti. Aveva lasciato l’abitazione di via Selvatico dopo aver visto un film di Harry Potter con la moglie, con la quale aveva avuto una conversazione che forse aveva interpretato male. “Abbiamo parlato del nostro gatto, e forse ho detto qualcosa o fatto un’espressione che Stefano ha frainteso”, ha spiegato la moglie, ricordando l’ultimo momento insieme. All’improvviso, Stefano si è infilato le scarpe da tennis e il giaccone, gridando “basta, vado via, vado via”, prima di uscire di casa.

La disperata ricerca e l’incidente della moglie

Dopo il suo allontanamento, la moglie aveva immediatamente dato l’allarme. I carabinieri avevano avviato le ricerche, mentre la donna, preoccupata per la sua assenza, si era avventurata da sola per cercarlo. Durante questa ricerca, è caduta, procurandosi fratture al braccio e alla spalla, che hanno richiesto il suo ricovero in ospedale a Camposampiero. Nonostante la sua condizione, aveva sperato di vederlo tornare, lasciando un messaggio sulla porta: “La Anna sta bene, ma è in ospedale”.

Nei giorni successivi, la moglie aveva lanciato un appello pubblico, sperando nel ritorno di Stefano: “Torna, risolviamo tutto. Il nostro amore è grande”, aveva detto, convinta che tutto potesse risolversi.

Un tragico epilogo

La notizia del ritrovamento del corpo vicino alla sua abitazione ha gettato la famiglia nel dolore. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla vicenda e capire meglio le circostanze che hanno portato alla scomparsa di Stefano e alla sua morte. Le indagini sono ancora in corso, e si attende che vengano definiti tutti i dettagli per comprendere appieno l’accaduto.