Muore di overdose a 15 anni, la madre: “La sfruttavano per droga, ho fatto 147 denunce ma nessuno mi ha aiutato”

Una madre denuncia abusi, manipolazioni e omertà dietro la morte della figlia 15enne. Una festa, un messaggio disperato e una fuga da incubo.

La tragica storia di una ragazza di 15 anni trovata morta in un appartamento di edilizia popolare a San Bonifacio, in provincia di Verona, ha scosso l’opinione pubblica. La giovane, deceduta lo scorso 27 gennaio, è stata inizialmente indicata come vittima di una sospetta overdose, ma i suoi familiari sostengono che dietro questa tragedia si celino abusi, violenza e un giro di manipolazioni che l’avrebbero portata alla morte.

Secondo quanto raccontato dalla madre durante un’intervista alla trasmissione Storie Italiane, la 15enne sarebbe stata adescata da una donna brasiliana che la manipolava sfruttando il potere dei soldi. “Lei non faceva uso di droghe pesanti, l’hanno uccisa”, ha dichiarato la madre con voce rotta dal dolore. La donna brasiliana, secondo il racconto, portava via la ragazza per settimane senza il consenso della famiglia e la “vendeva agli uomini” in cambio di droga.

Un grido d’aiuto ignorato: 147 denunce senza risposta

La madre ha rivelato di aver sporto 147 denunce per cercare di proteggere sua figlia, ma ogni tentativo si è rivelato vano. “Mi dicevano: ‘Valla a cercare da sola’”, ha raccontato con amarezza. La situazione era nota anche alle amiche della ragazza, che avevano parlato della donna brasiliana come figura centrale nel circuito di sfruttamento.

“Io ho denunciato due volte questa donna, volevo allontanarla da mia figlia”, ha aggiunto la madre, descrivendo come la giovane fosse continuamente spostata in diverse città e luoghi da uomini che la prelevavano in macchina.

L’ultima telefonata e il tragico epilogo

Il giorno della tragedia, la 15enne avrebbe ricevuto una telefonata dalla donna brasiliana che le proponeva di partecipare a una festa. Nonostante il cattivo presentimento della madre, la ragazza si è preparata ed è uscita con alcuni vestiti. Quella festa si è poi rivelata un incubo: la giovane è stata trovata senza vita in un appartamento frequentato da adolescenti spesso adescati con false promesse.

Secondo i familiari, poco prima del decesso, la ragazza aveva inviato un messaggio vocale ai genitori in cui chiedeva disperatamente aiuto: “Nell’ultimo vocale urlava chiedendo a me e a sua madre di aiutarla”, ha raccontato il padre. In sottofondo si sentiva la voce di una donna che le intimava di dire che stava bene.

Una testimone in fuga: “Vogliono uccidere anche lei”

Durante quella tragica notte, un’altra ragazza minorenne presente alla festa è riuscita a scappare. Per farlo, ha dovuto saltare un cancello, ferendosi al braccio. La madre della vittima ha dichiarato che questa ragazza sarebbe ora in pericolo: “La stanno cercando perché vogliono uccidere anche lei”.