Kanye West su Bianca Censori senza veli ai Grammy: “Ho il controllo su di lei, non agisce senza il mio permesso”

Il rapporto tra Kanye West e Bianca Censori continua a far discutere. Scopri le dichiarazioni scioccanti del rapper e il significato dietro il look controverso

L’apparizione di Bianca Censori sul tappeto rosso dei Grammy Awards ha fatto parlare di sé, ma non solo per il suo look audace. La moglie di Kanye West ha attirato l’attenzione anche per il suo atteggiamento, giudicato da molti come “assente” o “vuoto”. Questo ha portato a speculazioni sul fatto che dietro la scelta del suo abbigliamento ci fosse una possibile influenza o addirittura un’imposizione da parte del marito. A pochi giorni dall’evento, il rapper ha rotto il silenzio, rilasciando dichiarazioni che hanno acceso ulteriormente il dibattito.

La risposta di Kanye West alle polemiche non si è fatta attendere. Attraverso un post pubblicato su X, il rapper ha dichiarato apertamente: “Ho il dominio su mia moglie, questo non ha nulla a che vedere con la merda femminista”. Parole forti che hanno scosso i fan e l’opinione pubblica. Kanye ha continuato spiegando che, essendo lui un “artista miliardario”, non concepisce che sua moglie possa dare ascolto a qualcun altro. Nel suo messaggio, ricco di toni provocatori e imprecazioni, ha aggiunto: “Le persone dicono che il look da red carpet è stata una sua decisione. È vero, non le faccio mai fare nulla che non vuole, ma sicuramente non sarebbe stata in grado di farlo senza la mia approvazione”.

Il rapper ha poi concluso il post con un’affermazione controversa: “Non ho rispetto o empatia per nessuno, perché nessuno può fottermi. Amo alcune persone e faccio loro un favore”. Queste dichiarazioni hanno alimentato ulteriormente le critiche, sollevando domande sul tipo di relazione che lega la coppia.

La strategia dietro la visibilità di Bianca Censori

Dopo l’apparizione ai Grammy Awards, Kanye West si è mostrato soddisfatto del clamore mediatico generato. In un post successivamente cancellato su Instagram, ha scritto: “Mia moglie è la persona più cercata su Google del pianeta Terra”. Per supportare questa affermazione, il rapper ha condiviso diversi screenshot delle analisi di Google Search, mostrando un picco di interesse globale per la chiave di ricerca “Bianca Censori Grammy”. A questo ha aggiunto con orgoglio: “Abbiamo battuto i Grammy”.

Questa strategia sembra confermare che, per Kanye, ogni mossa è attentamente pianificata per massimizzare la visibilità e mantenere alta l’attenzione mediatica sulla coppia. Tuttavia, il prezzo da pagare per questa esposizione sembra essere alto, considerando le critiche e i dubbi sollevati sul loro rapporto.

Un rapporto sotto i riflettori

Le dichiarazioni di Kanye West e l’apparizione controversa di Bianca Censori continuano a generare discussioni su diversi fronti, dal ruolo della donna nella coppia al significato del controllo in una relazione. Mentre alcuni vedono in tutto ciò una semplice strategia di marketing, altri si interrogano sulla dinamica personale tra i due.