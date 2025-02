Sabrina Salerno: “Quando ho saputo del tumore speravo fosse solo un brutto sogno, la paura è ancora con me”

La showgirl si confessa a Verissimo: dall’incidente al legamento fino alla diagnosi di tumore al seno, un percorso di resilienza e consapevolezza.

Sabrina Salerno, icona della musica e dello spettacolo italiano, ha condiviso a Verissimo un racconto toccante e sincero su un anno che l’ha messa a dura prova. Tra sfide fisiche ed emotive, la showgirl ha affrontato momenti difficili, riuscendo però a trasformarli in una lezione di vita.

Sabrina ha rivelato che il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi. Durante la partecipazione a un programma di ballo in Spagna, ha subito un problema al legamento, ma ha deciso di continuare a esibirsi per altre sette puntate, nonostante il dolore:

“Andavo avanti con i bendaggi, mi sono inflitta delle sofferenze, sono andata contro il mio ego. È stato l’anno della lezione per eccellenza”.

Questa esperienza le ha insegnato l’importanza di fermarsi e ascoltare il proprio corpo, anziché insistere a tutti i costi per raggiungere un risultato.

La diagnosi di tumore al seno: una sfida inaspettata

Dopo essersi ripresa dall’incidente, l’estate ha portato con sé una notizia sconvolgente: la diagnosi di tumore al seno. Durante un controllo di routine, Sabrina ha ricevuto una telefonata che ha cambiato tutto:

“Ho capito subito che non era una cosa positiva. Ho fatto l’ago aspirato ed è stata una delle paure più grandi della mia vita”.

La showgirl ha raccontato come sia stato difficile accettare questa realtà, descrivendo i giorni successivi come un incubo dal quale sperava di svegliarsi.

Il percorso terapeutico e la forza della condivisione

Per affrontare la malattia, Sabrina ha intrapreso cicli di radioterapia, un percorso che non è stato solo fisicamente impegnativo, ma anche emotivamente devastante. Tuttavia, ha scelto di raccontare pubblicamente la sua esperienza sui social:

“Ho deciso di condividere questo percorso per dare un senso a ciò che mi è capitato. Parlare aiuta, anche quando tutto sembra insormontabile”.

Sabrina sottolinea che la vera cicatrice non è quella fisica, ma quella invisibile lasciata dalla paura, una compagna difficile da allontanare ma che, con il tempo, può essere trasformata in consapevolezza.

Le notti insonni e il messaggio di speranza

Nonostante i progressi fatti, Sabrina confessa che il percorso psicologico rimane complesso:

“Psicologicamente, il mio problema più grande è la notte. Mi sveglio alle 4 e rimugino”.

Tuttavia, il suo messaggio è chiaro: anche nei momenti più bui si può trovare una luce. La sua storia vuole essere un incoraggiamento per chiunque stia affrontando una sfida simile:

“Si cade e si inciampa tantissimo, ma tutto si può trasformare in qualcosa di positivo”.

La storia di Sabrina Salerno è un esempio di forza e resilienza. Attraverso le sue parole, emerge la necessità di prendersi cura di sé stessi, sia fisicamente che emotivamente, e di non avere paura di chiedere aiuto o condividere le proprie esperienze.

Con il suo racconto, Sabrina ci insegna che anche le sfide più difficili possono diventare opportunità per crescere e scoprire una versione più forte e autentica di sé stessi.