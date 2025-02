Va in ospedale per una bronchite e scopre di avere un tumore ai polmoni in metastasi. Muore il giorno dopo a 61 anni

La storia di Paola Tezza, 61 anni, di Terraglione, ha lasciato senza parole non solo i suoi cari, ma anche i medici che l’hanno curata. Quella che inizialmente sembrava una semplice bronchite si è rivelata una diagnosi devastante: un tumore ai polmoni con metastasi. Paola è morta il giorno dopo il ricovero all’ospedale di Camposampiero, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici.

Un malessere improvviso e la corsa in ospedale

Il compagno di Paola, Michele Boschello, racconta come tutto sia iniziato pochi giorni prima, il 6 febbraio, quando Paola ha cominciato a sentirsi male. Aveva una leggera tosse e difficoltà a respirare, ma non aveva febbre. Dopo una visita dal medico di base, le era stato consigliato di fare degli aerosol, ma la situazione è rapidamente peggiorata.

“Alle 3 e mezza di domenica mattina ho deciso di portarla al pronto soccorso di Camposampiero,” spiega Michele. “I medici pensavano fosse una polmonite, ma poi mi hanno informato che la situazione era più grave: avevano trovato un tumore ai polmoni con metastasi.”

La notizia è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno per Michele e per i familiari di Paola. Solo quattro giorni prima, Paola era al lavoro e sembrava in buona salute. Nessuno avrebbe mai immaginato una diagnosi così drammatica.

Una morte improvvisa e inspiegabile

Nonostante il ricovero in terapia intensiva, Paola è spirata la sera del giorno successivo, il 9 febbraio, alle 22. La rapidità con cui la malattia ha avuto il sopravvento ha lasciato increduli anche i medici, che non riescono a spiegarsi come una patologia così avanzata non avesse dato segnali evidenti prima di quel giovedì.

“È entrata in ospedale con le sue gambe ed esce in una bara,” dice Michele, ancora sotto shock. “Non riesco a crederci, tutto è successo troppo in fretta.”

Il ricordo di una donna generosa e amata

Paola era una donna semplice, dolce e altruista. Michele la descrive come una persona che metteva sempre gli altri al primo posto, privandosi spesso di qualcosa per aiutare chi le stava intorno. Amava profondamente la natura e gli animali, trovando felicità nelle piccole cose della vita.

“Era la persona più buona e generosa che abbia mai conosciuto,” ricorda Michele. “Se n’è andata senza darci il tempo di salutarla, lasciando un vuoto enorme nelle nostre vite.”

Anche nel suo ultimo gesto, Paola ha dimostrato il suo grande altruismo, donando le cornee per aiutare altre persone.

Un addio che ha sconvolto una comunità intera

La morte improvvisa di Paola ha colpito profondamente non solo i suoi familiari, ma anche la comunità di Terraglione, dove era molto conosciuta e stimata. I suoi cognati e i suoi adorati nipoti si stringono nel dolore, ricordandola con affetto e gratitudine per tutto ciò che ha fatto per loro.

I funerali di Paola si terranno domani, alle ore 15, nella chiesa di Terraglione, dove amici e parenti potranno darle l’ultimo saluto. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha amata.