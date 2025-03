Ho nascosto la straziante verità sul mio ex, finché un messaggio su Facebook da uno sconosciuto non mi ha fatto venire i brividi

Una donna CORAGGIOSA ha rinunciato al suo diritto legale all’anonimato per parlare apertamente della sua traumatica esperienza e di come il messaggio scioccante di uno sconosciuto abbia cambiato tutto.

Jessie, 26 anni, del Kent , ha avuto una relazione durata un anno con un uomo più grande quando era adolescente, durante la quale, a suo dire, l’uomo l’ha ripetutamente aggredita sessualmente nel sonno .

Per anni, dopo la rottura, ha cercato di nascondere la verità dentro di sé, finché un giorno ha ricevuto un agghiacciante messaggio su Facebook , che l’ha costretta ad affrontare il suo trauma a viso aperto, come riporta il Mail Online .

Jessie è apparsa nello straziante documentario in due parti di Stacey Dooley , Rape on Trial , che segue Jessie, allora 23enne, e altre due vittime di stupro, facendo luce su cosa accade quando una donna denuncia lo stupro alla polizia .

Quando Jessie incontrò per la prima volta il suo ragazzo, lui la conquistò facilmente e si inserì rapidamente nella sua accogliente famiglia.

“Ciò che consideravo affascinante ora lo vedo come manipolativo, ma pensavo di essere innamorata. Ora che ci ripenso, penso di non averne idea”, ha spiegato.

Con il progredire della relazione, il comportamento manipolativo del suo fidanzato si trasformò in un vero e proprio abuso sessuale.

Jessie si svegliava la mattina e trovava il suo partner “dentro di sé”, senza il suo consenso.

Le sue suppliche di smetterla caddero nel vuoto e lui continuò a maltrattarla, immobilizzandola con le mani tra le scapole e usando così tanta forza che lei non riusciva a muoversi. Un anno dopo, Jessie e il suo compagno si lasciarono: la decisione fu presa di comune accordo, poiché lei si stava trasferendo all’università e nessuno dei due voleva continuare la relazione a distanza.

Ricevette un messaggio da una ragazza di nome Lauren, che sapeva essere uscita con il suo ex fidanzato, ma che non aveva mai incontrato prima.

Il messaggio sconvolgente di Lauren fece venire i brividi a Jessie.

Ha scritto: “Ci ho messo un sacco di tempo a mandarti questo messaggio, sono la sua ex ragazza. Io e lui siamo stati insieme per un anno e mezzo, e in quel periodo mi ha violentata due volte. Ci ho messo molto tempo ad accettare quello che mi è successo.

“Non so nulla della tua relazione con lui e spero davvero che non si sia comportato in modo inappropriato con te in alcun modo.”

Quello stesso giorno Jessie incontrò Lauren e la sconvolgente rivelazione la spinse ad ammettere di aver negato il suo passato.

È stato davvero travolgente, ho dovuto confrontarmi con qualcosa che avevo tenuto nascosto per così tanto tempo. Jessie

Lauren, che appare anche nel documentario della BBC , ha raccontato a Jessie di essere andata in viaggio con l’uomo che l’aveva violentata due volte mentre era in Australia.

L’aggressione era avvenuta anche quella mattina, in una stanza condivisa dell’ostello, dove lui le aveva “abbassato le mutandine” e “continuato finché non ha finito”, nonostante lei lo avesse supplicato di smetterla.

Lauren aveva denunciato il crimine alla polizia australiana , ma il suo caso è stato archiviato per mancanza di prove.

Sebbene il suo caso non potesse essere perseguito nel Regno Unito, ciò significava che avrebbe potuto essere chiamata come testimone se Jessie si fosse rivolta alla polizia.

Non si trattava più solo di me, sapevo che dovevo fare qualcosa per il bene delle donne prima e delle donne dopo. Era più grande del semplice riguardare me stessa. Jessie

Jessie si è recata coraggiosamente alla polizia ed è stata interrogata da un’agente donna che l’ha trattata con rispetto.

Dopo questo, il suo ex è stato arrestato e accusato di tre capi d’imputazione per stupro: due nei confronti di Jessie e uno nei confronti di una donna anonima .

Ma il calvario di Jessie era ben lungi dall’essere finito: il suo procedimento giudiziario è durato quasi quattro anni e alla fine il suo ex è stato dichiarato non colpevole da una giuria nel gennaio di quest’anno.

Nel Regno Unito, i lunghi tempi di attesa che prolungano il trauma delle vittime sono purtroppo fin troppo comuni: alcune vittime, come Jessie, aspettano fino a cinque anni prima che i loro casi arrivino a processo .

Nonostante si senta offesa dal sistema, Jessie insiste nel dire di essere contenta di aver parlato, dicendo che si sente rafforzata nel raccontare la sua storia.

“Dovevo farlo, non solo per me, ma anche per altre donne come me. Non conosco le soluzioni per ottenere tassi di condanna più elevati, ma so che dobbiamo cercare di fare meglio”.