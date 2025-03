Chi erano davvero Ivan e Mattia? I due giovani amici morti nella galleria di Pusiano

Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo, un tragico incidente stradale ha causato la morte di due amici, Ivan Mezzera e Mattia Mazzina, nella galleria che collega Pusiano a Eupilio, in provincia di Como. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, Mezzera, nato nel 1981, era alla guida di una Volkswagen Golf quando, per motivi non ancora chiariti, il veicolo si è schiantato frontalmente contro un pickup Ford Ranger. Mazzina, classe 1982, si trovava sul lato del passeggero e entrambi hanno perso la vita nell’impatto.

Un terzo passeggero, un uomo di 30 anni, ha riportato ferite ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco. Anche il conducente del pickup e tre giovani a bordo di un’Opel Corsa, sopraggiunti poco dopo, hanno subito ferite. Questi ultimi non sono riusciti a evitare l’impatto con le auto già coinvolte nell’incidente.

Mezzera, residente a Bellano (in provincia di Lecco), avrebbe compiuto 44 anni il giorno seguente all’incidente. Era un lavoratore attivo a Dervio e si trovava alla guida della Golf al momento dello schianto. Mazzina, originario di Morbegno, era titolare di un’azienda specializzata in stufe a pellet e padre di due bambini. Al momento dell’incidente, si trovava seduto sul lato del passeggero.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2:15 del 23 marzo, all’interno della galleria di Pusiano. La Volkswagen Golf ha impattato frontalmente con il pickup Ford, provocando un’esplosione di violenza che ha avuto conseguenze devastanti per i due amici. La Opel Corsa, con a bordo tre giovani provenienti dalla Valtellina, è stata coinvolta in un secondo momento, non riuscendo a evitare il contatto con i veicoli già incidentati. Purtroppo, Mezzera e Mazzina sono stati dichiarati deceduti all’arrivo dei soccorsi, mentre il terzo passeggero della Golf è rimasto ferito.

Il conducente del pickup, un 31enne di Pusiano, è attualmente ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Le condizioni dei tre giovani a bordo dell’Opel sembrano essere meno gravi: un 28enne è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como, mentre un 20enne e un 22enne hanno rifiutato il ricovero, nonostante le ferite riportate.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Como, che hanno già provveduto a sequestrare i veicoli coinvolti per ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno esaminando attentamente le prove e le testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto quella notte.

Questo tragico evento ha suscitato un forte impatto nella comunità locale, mettendo in evidenza i pericoli legati alla guida notturna e le conseguenze devastanti degli incidenti stradali. La perdita di Mezzera e Mazzina, due giovani padri e professionisti, ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite delle loro famiglie e amici.

La comunità di Bellano e Morbegno, così come quella di Pusiano, si unisce nel cordoglio per la scomparsa di questi due uomini, ricordando le loro vite e il contributo che hanno dato alla società. Le autorità locali hanno esortato alla prudenza sulla strada, sottolineando l’importanza di una guida responsabile per prevenire simili tragedie in futuro.