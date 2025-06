Addio ad Anne Burrell, icona di Food Network: la chef amata trovata priva di sensi a 55 anni

La scomparsa di Anne Burrell, volto storico di Food Network e chef di grande talento, lascia un vuoto nel mondo della cucina e della televisione americana.

Anne Burrell, celebre per la sua energia e passione in cucina, è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento di Brooklyn, New York, e purtroppo è stata dichiarata morta sul posto all’età di 55 anni. La notizia ha sconvolto fan e colleghi, che ricordano la chef come una figura carismatica e ispiratrice.

Nata e cresciuta negli Stati Uniti, Anne ha conquistato il pubblico con programmi come “Worst Cooks in America” e “Secrets of a Restaurant Chef” su Food Network, oltre a essere stata una prima chef in “Iron Chef America”. La sua capacità di trasformare aspiranti cuochi in veri professionisti ha fatto di lei un punto di riferimento nel panorama culinario televisivo.

La famiglia di Anne, composta dal marito Stuart Claxton e dai quattro figli Isabella, Amelia, Nicolas e Javier, ha condiviso un commovente messaggio:

“Anne era una moglie, una sorella, una figlia, una madre e un’amica amatissima. Il suo sorriso illuminava ogni stanza e il suo calore ha toccato milioni di persone in tutto il mondo. Anche se non è più con noi, il suo spirito e il suo amore rimarranno per sempre.”

Tra i tanti omaggi, spicca quello della modella Gigi Hadid, che su Instagram ha scritto:

“Ho il cuore spezzato per la perdita della grande Anne Burrell. Da fan di lunga data, condividere momenti con lei è stato un sogno. Riposa in pace, leggenda.”

La causa della morte non è ancora stata resa nota, ma la polizia ha confermato che Anne è stata trovata incosciente dopo una segnalazione e che i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La perdita di Anne Burrell rappresenta un momento di grande tristezza per il mondo della cucina e della televisione, ma il suo lascito continuerà a ispirare chef e appassionati di tutto il mondo.