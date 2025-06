Chicago, bambina scomparsa nel 2021 ritrovata dopo più di tre anni

Dopo oltre tre anni di ricerche, la piccola Blessing Wasso, che era scomparsa nel 2021 quando aveva solo un anno, è stata finalmente rintracciata e salvata in una casa di Chicago. La madre, Erika Ephraim, è stata arrestata dalle autorità e si trova attualmente in custodia presso il carcere della contea di Cook. La bambina, ora di quattro anni, è stata riaffidata al Dipartimento dei Servizi per l’Infanzia e la Famiglia dell’Illinois (DCFS), sotto la cui tutela si trovava già prima della sua scomparsa.

La vicenda risale al 5 novembre 2021, quando Blessing sparì insieme alla madre durante una visita supervisionata in una struttura situata nel quartiere di Brighton Park, a Chicago. All’epoca, la bambina era già sotto la custodia legale del DCFS, che denunciò immediatamente l’accaduto. Nonostante gli sforzi iniziali per rintracciarle, il caso si arenò rapidamente e per lungo tempo non emersero nuovi elementi significativi.

Una svolta nelle indagini si è verificata solo nella primavera di quest’anno, quando un bollettino della polizia di Chicago ipotizzò che madre e figlia potessero essersi spostate in California o in Texas. Tuttavia, con grande sorpresa, entrambe sono state individuate ancora una volta nella stessa città da cui erano sparite. Secondo un comunicato degli U.S. Marshals, il primo gennaio 2025 la bambina è stata identificata come la neonata scomparsa anni prima, ma solo nei primi giorni di giugno gli investigatori hanno avuto conferma della sua presenza in una specifica abitazione della città.

A insospettire gli agenti è stata l’immagine di una bambina affacciata a una finestra al secondo piano di una casa. La somiglianza con una foto a progressione d’età di Blessing Wasso era così evidente da spingerli ad agire immediatamente. Il 3 giugno, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’abitazione, trovando la bambina e portandola in salvo. La piccola è stata subito riaffidata al DCFS, rimanendo sotto la protezione dello Stato.

Durante l’operazione, Erika Ephraim ha tentato di fuggire ma è stata prontamente fermata e arrestata. Attualmente è detenuta nel carcere della contea di Cook e deve rispondere a numerose accuse. Tra queste figura un mandato di estradizione completo emesso dal Dipartimento di Correzione della California, oltre a reati legati a furto al dettaglio, ricettazione e rapina, commessi sia in Illinois che in California.

Le autorità hanno rassicurato che Blessing è in buone condizioni di salute e riceverà l’assistenza necessaria dopo essere stata costretta a vivere per oltre tre anni in clandestinità. Il caso rimane tuttora oggetto di indagini approfondite per chiarire i dettagli di quanto accaduto durante il periodo della sua scomparsa.

Il ritrovamento della piccola rappresenta una conclusione positiva per un caso che aveva tenuto con il fiato sospeso le autorità e la comunità locale per anni. Tuttavia, restano ancora molte domande senza risposta su come madre e figlia siano riuscite a sfuggire alle ricerche per così tanto tempo e su quali siano state le condizioni di vita della bambina durante la sua permanenza in clandestinità.