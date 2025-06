La figlia di Bruce Willis, Rumer, condivide un aggiornamento toccante sulle condizioni di demenza del padre

Rumer Willis, la figlia di Bruce Willis, ha parlato con sincerità delle difficoltà che sta affrontando a causa della malattia del padre. Dopo decenni trascorsi come uno degli attori d’azione più affidabili di Hollywood, Bruce Willis si è ritirato dalle scene nel 2022 per motivi di salute.

Successivamente, l’attore ha comunicato alla famiglia di essere stato colpito da afasia, un disturbo che compromette la capacità di comunicare.

L’anno seguente, la famiglia ha annunciato che a Bruce Willis era stata diagnosticata una forma di demenza, più precisamente una degenerazione frontotemporale (FTD).

Le difficoltà nel parlare, i comportamenti compulsivi e i cambiamenti della personalità sono alcuni dei sintomi della FTD, una patologia che colpisce i lobi frontali del cervello.

Se la demenza è presente nella propria famiglia, il rischio di sviluppare una degenerazione frontotemporale è maggiore. Al momento, non sono noti altri fattori di rischio.

Il 15 giugno, in occasione della Festa del Papà, Rumer, la figlia maggiore di Willis, ha pubblicato un messaggio commovente dedicato al padre, esprimendo la propria gratitudine e i suoi rimpianti.

Su Instagram ha scritto:

«Oggi è una giornata difficile, sento un dolore profondo nel petto al pensiero di parlarti, di raccontarti tutto ciò che sto facendo e cosa sta succedendo nella mia vita. Vorrei poterti abbracciare e chiederti della tua vita, delle tue storie, delle tue difficoltà e dei tuoi successi.

Vorrei averti fatto più domande quando potevi ancora raccontarmi tutto. Ma so che non vorresti vedermi triste oggi, quindi cercherò solo di essere grata, ricordando a me stessa quanto sono fortunata ad averti come padre, che tu sia ancora qui con me, che io possa ancora abbracciarti, baciarti sulla guancia, accarezzarti la testa e raccontarti le mie storie.

Posso vedere come i tuoi occhi si illuminano quando vedi [mia figlia] Louetta. Sarò grata per ogni momento che potrò ancora trascorrere con te. Ti voglio tanto bene, papà. Buona Festa del Papà. Un abbraccio a tutti coloro che stanno vivendo la mia stessa situazione o che hanno perso il proprio padre, alle mamme single che sono anche papà, al mio futuro compagno…»

Rumer ha accompagnato queste parole con alcune fotografie che la ritraggono insieme al padre negli anni.

Il post ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno sui social media, con molte persone che hanno invitato Rumer a custodire ogni momento con il padre e a cercare conforto nei propri cari nei momenti di difficoltà.