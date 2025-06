Un Labrador anziano è stato salvato a Venaria Reale dopo essere stato costretto a camminare sull’asfalto bollente. Ora è al sicuro grazie all’intervento di 118, carabinieri e volontari

Domenica 15 giugno, a Venaria Reale, in provincia di Torino, un Labrador anziano è stato tratto in salvo dopo essere stato trascinato lungo le strade cittadine sull’asfalto rovente dal suo proprietario. L’animale, visibilmente sofferente, presentava gravi ustioni alle zampe e ferite al collo. L’intervento immediato di un’equipe del 118, supportata dai carabinieri e dai volontari dell’Enpa, ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Il cane, stremato dal caldo e dalle sue condizioni fisiche, è stato notato da un’ambulanza che transitava nella zona. Gli operatori sanitari hanno deciso di fermarsi per prestargli soccorso immediato. Dopo averlo reidratato e avvolto in una coperta termica per proteggerlo ulteriormente dal calore, il Labrador è stato messo al sicuro in attesa dell’arrivo di altre autorità competenti.

Nel frattempo, una residente della zona, che aveva assistito alla scena dal proprio balcone, ha contattato i carabinieri per segnalare la situazione. I militari sono giunti rapidamente sul posto e hanno preso in carico l’animale fino all’arrivo dei volontari dell’Enpa di Torino, coordinati da Giusy D’Angelo. Il cane è stato quindi trasferito in un luogo sicuro dove riceverà tutte le cure necessarie per il suo recupero.

Le condizioni del Labrador sono state descritte come gravi ma stabili. I volontari dell’Enpa stanno monitorando attentamente la sua situazione e confidano che, con il tempo e le cure adeguate, possa riprendersi completamente. “Un episodio che mette ancora una volta in luce quanto sia cruciale l’intervento tempestivo dei cittadini e delle forze dell’ordine quando si tratta di tutelare chi non può difendersi da solo”, hanno dichiarato dall’Enpa.

L’episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza di proteggere gli animali domestici durante i periodi di caldo intenso. L’asfalto, infatti, può raggiungere temperature estremamente elevate durante le giornate estive, rappresentando un serio pericolo per le zampe dei cani. Con una temperatura dell’aria di 30 °C, l’asfalto può arrivare a riscaldarsi fino a 55 °C, causando ustioni gravi ai cuscinetti delle zampe degli animali.

Per evitare situazioni simili, gli esperti consigliano di portare i cani a passeggio solo durante le ore più fresche della giornata, preferibilmente entro le 10 del mattino o dopo le 20 di sera. Inoltre, è fondamentale osservare attentamente i segnali di disagio degli animali e agire prontamente per proteggerli da eventuali rischi legati al calore.

L’intervento tempestivo a Venaria Reale ha permesso di salvare la vita del Labrador anziano, ma resta fondamentale sensibilizzare i proprietari di animali sull’importanza di adottare comportamenti responsabili nei confronti dei loro amici a quattro zampe. Grazie alla collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e volontari, il cane ora si trova in un ambiente protetto dove potrà ricevere tutto il supporto necessario per il suo recupero.