Un uomo di 41 anni, con precedenti penali, ha investito con l’auto una coppia seduta fuori da un bar a Gravellona Lomellina, amputando la gamba a una donna

Un drammatico episodio si è verificato nella serata di lunedì 16 giugno a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia, dove un uomo di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Dopo una lite con la barista di un locale, l’uomo si è lanciato con un’auto contro i clienti seduti ai tavolini esterni del bar, causando gravi ferite a due persone.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto è iniziato intorno alle 20:00, quando il 41enne, di origini tunisine e già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, si trovava all’interno del “Bar Caffetteria Antica” situato in corso Insurrezione. L’uomo era in compagnia della sua compagna e aveva consumato una bevanda alcolica. Poco dopo, avrebbe iniziato a discutere animatamente con i titolari del locale. La lite, che si sarebbe protratta per circa dieci minuti, è degenerata fino a sfociare in una colluttazione.

A seguito del diverbio, l’uomo è stato invitato a lasciare il locale. Una volta fuori, avrebbe preso il controllo della Fiat 500 della sua compagna, obbligandola a scendere dal veicolo. Successivamente, dopo una brusca inversione di marcia, ha accelerato dirigendosi ad alta velocità verso i clienti seduti ai tavolini esterni del bar.

L’impatto violento ha travolto due persone: una donna di 51 anni e un uomo di 52 anni, entrambi residenti a Gravellona Lomellina. La donna ha riportato lesioni così gravi da richiedere l’amputazione di una gamba ed è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano. L’uomo, invece, ha subito una frattura multipla alla gamba sinistra ed è stato ricoverato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.

Le autorità sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente. I Carabinieri hanno fermato il 41enne e lo hanno condotto all’Ospedale Civile di Vigevano per accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico e l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Successivamente, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito alla Casa Circondariale di Pavia.

La dinamica dell’accaduto ha suscitato grande sgomento tra i residenti della zona. Secondo le testimonianze raccolte, l’aggressore avrebbe agito in preda a un forte stato di agitazione dopo la lite avvenuta all’interno del bar. La titolare del locale aveva già contattato il 112 per segnalare la presenza di un “avventore ubriaco che arreca disturbo”. Pochi minuti dopo, è arrivata una seconda chiamata da parte del personale del 118 per segnalare l’investimento delle due persone.

L’incidente ha avuto conseguenze devastanti per la coppia coinvolta. La donna, ricoverata in condizioni critiche, ha subito un intervento chirurgico per l’amputazione della gamba. L’uomo, invece, è in fase di recupero dopo la frattura riportata nell’impatto.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire ulteriormente i dettagli dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità aggiuntive. Nel frattempo, il 41enne rimane sotto custodia delle autorità e dovrà rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti.

Questo tragico episodio ha scosso profondamente la comunità di Gravellona Lomellina, dove simili eventi sono rari. Le autorità locali hanno espresso solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, sottolineando l’importanza di mantenere la calma anche in situazioni conflittuali per evitare conseguenze drammatiche come quelle verificatesi lunedì sera.