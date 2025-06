Una blogger di 26 anni denuncia i sedili stretti degli aerei, che non sono adatti a chi ha cosce più larghe

Gracie Bon, una blogger di 26 anni nota per le sue forme curvy, ha recentemente condiviso su Instagram un video che mette in luce le difficoltà che affronta come donna plus-size durante i voli.

Nel video, Gracie esprime apertamente la sua frustrazione mentre cerca di allacciare la cintura di sicurezza dell’aereo, sottolineando il disagio di dover entrare in un sedile troppo stretto. Lancia un appello alle compagnie aeree affinché progettino sedili con misure più inclusive, che rispecchino la vasta gamma di forme corporee dei passeggeri.

Mentre il messaggio di Gracie ha trovato un ampio sostegno, non sono mancate critiche e commenti negativi sulla sua apparenza e sulle operazioni chirurgiche passate.

Anche se le opinioni sulla situazione di Gracie sono contrastanti, la sua esperienza mette in evidenza il disagio e le difficoltà che i viaggiatori di tutte le forme e taglie si trovano ad affrontare quando volano.