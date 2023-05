"Mio figlio e Maddalena". Amici, dopo l'eliminazione della ballerina la bomba della madre di Mattia Zenzola ⤵️⤵️

Maddalena Svevi è stata l’ultima allieva eliminata da Amici 22. A un passo dalla finalissima, l’allieva di Emanuel Lo ha dovuto abbandonare il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Decisivo il voto della giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. La ballerina ha dovuto affrontare i due compagni di classe Isobel Kinnear e Mattia Zenzola, che infatti hanno guadagnato la finale che decreterà il nuovo vincitore di Amici.

Appresa la notizia dell’uscita di scena di Maddalena Svevi, Mattia Zenzola si è sciolto in lacrime. I due compagni di classe hanno avuto una storia sll’interno di Amici 22 ma dopo qualche mese hanno deciso di chiudere. Intervistata da BlogTivvù, la madre del ballerino si è detta certa che il figlio non abbia ancora superato i suoi sentimenti per Maddalena. “Mio figlio Mattia, in fondo al cuore, è ancora innamorato di Maddalena”, ha detto.

Amici 22, la madre di Mattia su Maddalena: “È ancora innamorato”

“Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento. Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti, ma sono cose che capitano. Si cresce anche così”, ha detto ancora la madre di Mattia parlando della ballerina di Amici 22. Tempo fa Maddalena aveva chiamato Mattia ‘tamarro’ e la madre ha spiegato che in quella occasione il figlia ha sofferto molto.

“Mio figlio è tutto tranne che tamarro, perché è educato e galante. È vero, parla poco magari, ma quando lo fa è profondo e soprattutto non cerca mai di farti la guerra”, ha spiegato ancora la madre del ballerino di Amici 22. Poi ha parlato della voglia di Mattia di mantenere almeno l’amicizia con Maddalena Svevi. “Non so se ci potrà essere un ricongiungimento tra loro. Certamente mio figlio farà di tutto affinché si possa instaurare almeno una bella amicizia”.

I due ballerini di Amici 22 hanno avuto una relazione nella scuola, ma a un certo punto Maddalena Svevi ha deciso di lasciare Mattia Zenzola per dedicarsi anima e corpo allo studio della danza e non avere nessuna distrazione: “Devo avere la concentrazione per quello che ci sarà adesso. Io sono interessata alla persona che sei, vorrei scoprirti fuori da qui. Forse non riusciamo a gestire qualcosa che probabilmente è più grande di noi”.