iOS 14 consente di nascondere le foto meglio di iOS 13

iOS 13 ti consente già di nascondere le immagini da Foto in modo che non appaiano in nessun album o sul rullino fotografico. Tuttavia, questa funzione è assolutamente esposta, poiché tutte le foto “nascoste” sono memorizzate in un album con il nome “Nascosto” , sicuramente niente di discreto se quello che vogliamo è che le nostre immagini siano nascoste.

In soccorso di questa maldestra funzione è arrivato iOS 14, che ha notevolmente migliorato il modus operandi quando si tratta di nascondere le foto sul nostro iPhone . Continua a leggere e ti diremo come funziona.

In che modo iOS 14 migliora il modo in cui nascondo le foto?

Sebbene il modo per nascondere le foto sia lo stesso di iOS 13, ciò che è migliorato molto è il risultato di questo. Per chi non ha familiarità con questa funzione, possiamo nascondere un’immagine aprendola sul rullo e facendo clic sul pulsante di condivisione, quindi semplicemente scorrendo verso il basso e facendo clic su Nascondi e la nostra foto “scomparirà”.

Diciamo “sparirà” tra virgolette perché ovviamente non scompare, ma l’iPhone lo archivia in un album chiamato Hidden e ora, grazie a iOS 14, è finalmente veramente nascosto . Questo album è nascosto per impostazione predefinita in modo che non sia possibile accedervi se non lo attiviamo in precedenza.

Come nascondere le foto iOS 14 su iPhone e iPad

La prima cosa da sapere è come attivare e disattivare questo album, e per questo è semplice andare su Impostazioni-> Foto-> Album nascosto e controllare se toogle è attivo o meno. Se lo è, significa che l’album “Nascosto” sarà visibile nell’app Foto, in caso contrario sarà nascosto.

Da qui il processo è lo stesso di iOS 13, apriamo un’immagine, facciamo clic sul pulsante di condivisione e cerchiamo l’opzione Nascondi . Spetterà a noi come vogliamo nascondere le immagini, se scegliamo che l’album “Nascosto” è sempre in vista questa funzione è un po ‘assurda, tuttavia se scegliamo di essere nascoste, le nostre immagini saranno al sicuro finché non decidiamo di mostrare il nuovamente l’album dalle Impostazioni .