Oroscopo Branko oggi venerdì 2 Aprile 2021, previsioni tutti i segni

Gemelli

Nati dal 22 maggio al 21 giugno

Oggi potrebbe sorgere una controversia. Non saprai come organizzarti durante la tua vita quotidiana e potrai vivere piccoli problemi che ti daranno fastidio. Amore: non troverai sempre quella persona che consideri necessaria o ideale per accompagnarti sulla via della felicità. Ricchezza: non restare addormentato, ora hai la possibilità di competere. Meglio, metti da parte le esitazioni e le esitazioni. Benessere: se non sei soddisfatto della tua vita, pianifica un cambiamento radicale. Non devi sforzarti di fare cose che non vuoi fare.