Programmi Tv oggi mercoledì 21 Aprile 2021, Film stasera in tv da non perdere

Su Rai Uno alle 21.25 Ulisse – Il piacere della scoperta «Le sette meraviglie della Roma imperiale» Alberto Angela (59) dedica la prima puntata della nuova stagione alle meraviglie della Roma imperiale partendo dal Mausoleo di Augusto, appena riaperto al pubblico dopo un restauro durato 14 anni. Si passa poi all’Ara Pacis, uno dei monumenti simbolo della Roma imperiale.

Su Rai Due alle 21.20 Game of Games – Gioco Loco Quarta serata in compagnia del game show condotto da Simona Ventura (56). Anche stasera sei vip (Dj Angelo, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Jonathan Kashanian e Melita Toniolo) si cimentano in vari giochi, tra cui «La sedia musicale», per aiutare i concorrenti a portare a casa il montepremi in palio.

Su Rai Tre alle 21.20 Chi l’ha visto? Federica Sciarelli (62) torna a parlare stasera della vicenda delle “Bestie di Satana”. Tanti misteri, infatti, avvolgono ancora la tragica storia della setta che uccise alcuni giovani tra Milano e Varese negli anni dal 1998 al 2004. Per contattare la redazione su WhatsApp il numero è 3453131987.

Su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca Una carrellata degli avvenimenti e dei temi che hanno monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica nei giorni scorsi. È questo il “menu” dell’approfondimento giornalistico condotto da Giuseppe Brindisi (58) e dedicato non soltanto al Covid-19, ma anche alla cronaca, al costume e all’economia.

Su Canale 5 alle 21.20 Buongiorno, mamma! Prima puntata Guido Borghi (Raoul Bova, 49), preside in un liceo, vive con i quattro figli (Francesca, Jacopo, Sole e Michelino) avuti dalla moglie Anna (Maria Chiara Giannetta). La loro apparente tranquillità viene scossa dall’arrivo di Agata, una misteriosa ragazza alla ricerca della verità sul proprio passato.

Su Italia 1 alle 21.20 Segnali dal futuro Stati Uniti. L’astrofisico John Koestler (Nicolas Cage, 57) riceve dal figlio Caleb (Chandler Canterbury) un foglio scritto 50 anni prima da una bambina della sua scuola. Ci sono solo numeri, ma lo scienziato scopre che indicano giorno e vittime dei principali disastri avvenuti nella storia recente e di alcuni futuri.

Su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE Andrea Purgatori propone un nuovo appuntamento con la storia. Il giornalista e scrittore è al timone del programma dal 2017; prima di lui lo hanno condotto Natascha Lusenti, Francesca Mazzalai, Greta Mauro e Mario Tozzi.

Su TV 8 alle 21.30 NAME THAT TUNE -INDOVINA LA CANZONE Prontezza di riflessi e una cultura musicale non indifferente: sono questi i requisiti che le due squadre di vip devono dimostrare in ogni puntata. Conduce Enrico Papi, un veterano dell’intrattenimento televisivo.

Su Nove alle 21.25 ACCORDI & DISACCORDI Informazione, approfondimento e attualità sono al centro del talk show condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. 45 minuti di dibattito serrato in cui i conduttori cercano di trovare i punti di accordo tra i due protagonisti.

Su Mediaset 20 alle 21.05 RUSLAN (Usa 2009) di Jeff King con Steven Seagal Lmm Ruslan, uno scrittore di thriller dal passato criminale, scopre che la figlia sta per sposare un mafioso. Quando si accorge che la ragazza è in pericolo, è costretto a usare le stesse armi dei suoi nemici.

Su Rai 4 alle 21.20 LA STIRPE DEL MALE (Usa ’14) di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett con Allison Miller *mm Zach e Samantha, di ritorno da un’insolita luna di miele, devono affrontare una gravidanza inaspettata. Ben presto, però, la donna comincia a comportarsi in modo strano.