Mia Ceran presto diventerà mamma

Simpatica, colta, bellissima. Ha tutte le qualità la conduttrice e giornalista Mia Ceran, che ha appena rivelato di essere in attesa di un figlio. «Mia devi forse dirci qualcosa?», le hanno chiesto maliziosi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, i conduttori che guidano con lei la trasmissione della domenica pomeriggio Quelli che il calcio, in onda su Raidue.

E lei, fingendo stupore e piroettando su se stessa per mostrare la nuova rotondità nellabitino attillato, ha risposto: «Ah sì, aspetto un bambino!». E seguito un entusiasta scroscio di applausi.

Che cosa c’è di più bello, in questi tempi funestati dal Covid, di una futura mamma radiosa e fiduciosa nel mondo che verrà? L’ex inviata del talk show L’aria che tira, del cui compagno si sa solo che si chiama Federico Ferrari e non appartiene al mondo dello spettacolo, aveva già disseminato indizi all’interno del proprio profilo Instagram. Ogni settimana la Ceran posta alcune fotografie nelle quali svela i sofisticati look confezionati per lei dagli stylist di fiducia, che la seguono nella trasmissione di Raidue.

A giudicare dalla quantità di cuoricini che raccoglie, si può tranquillamente dire che questi siano tra i momenti più attesi dai suoi 203 mila follower. Ebbene, domenica 18 aprile, poco prima di andare in onda, accanto a una foto con l’abitino a motivi cachemire che fasciava la pancia finalmente ben visibile, ha scritto: “Grandi attese (e per una volta non parlo della puntata)”. La Ceran ha scatenato così una valanga di commenti e una ridda di ipotesi che sono state confermate poco dopo in trasmissione.

Il giorno successivo la conduttrice, nata in Germania da papà dentista tedesco e mamma giornalista bosniaca, cresciuta negli Stati Uniti, che parla cinque lingue, ha ribadito ancora la bella notizia. L’ha fatto con un post su Instagram nel quale posava con il compagno, con cui vive a Milano, e l’adorato golden retriever Tito: “A tutti voi che avete scritto o mandato un pensiero gentile in queste ore per la nostra famiglia che cresce: grazie di cuore”.