Zodiaco – Qual è il tuo sport preferito in base al tuo segno?

Ariete

Ti piacciono i confronti, il contatto e ogni tipo di lotta per un premio. Anche il più timido Ariete, se portato via, si ritroverà a godersi appassionatamente gli sport di contatto. Sia come spettatore che come partecipante ami qualsiasi tipo di combattimento dalla scherma, al karate e persino al wrestling. La tua è adrenalina e forti emozioni.

Toro

Il football americano, il rugby o qualsiasi sport di squadra in cui la massa fisica dei giocatori è un aspetto importante andrà molto bene con un Toro. Questi sport rappresentano molteplici caratteristiche che sembrano sposarsi meravigliosamente con lo spettatore o l’atleta del segno del toro.

Gemelli

La cosa su questo segno è pensare e riflettere, realizzare una buona strategia, raggiungere l’obiettivo attraverso un ottimo lavoro di comunicazione tra i membri del team. A loro piace partecipare tanto quanto analizzare ciò che vedono in TV da casa. Qual’è il tuo sport preferito. È complicato. Tendono ad amare molto il calcio.

Cancro

Gli amanti dello stare insieme e della fratellanza dovevano amare gli sport di squadra. La squadra è la cosa più importante, l’unione, la famiglia che si forma dopo aver condiviso tanto tempo. A seconda della cultura, questo segno amerà lo sport che significa di più per le persone con cui condivide. È tutto il rito che accompagna la visione o la pratica di uno sport che attira la loro attenzione.

Leone

Per questo segno di fuoco, la cosa più importante da considerare uno sport è che i partecipanti si battano per un premio, che si possa sostenere l’uno o l’altro e soprattutto che ci siano luci, palcoscenico e spettatori. Sì, beh, come puoi vedere, questo include gli spettacoli di canto e danza che sono in TV.

Vergine

Quando si parla di sport, il punto di vista della Vergine può assomigliare a quello dei Gemelli. Solo la Vergine porta la perfezione e l’essere meticolosi all’estremo. Per quanto riguarda i gusti e le preferenze, torniamo agli stessi, sport che mostrano una strategia e in cui l’attività fisica deve assolutamente seguire una riflessione profonda per raggiungere l’obiettivo.

Bilancia

I nativi di questo segno amano condividere e hanno un ampio senso di giustizia, motivo per cui ogni sport li affascina. Il fatto di dover bilanciare forza, strategia e lavoro di squadra può far sognare la Bilancia. Gli sport a cui partecipano le coppie, come nel caso della danza, possono essere i loro preferiti, inoltre la parte artistica attira molto la loro attenzione.

Scorpione

I nativi di questo segno in un certo senso amano il dramma. Sentimenti come il coraggio possono affascinarli, motivo per cui gli sport estremi e pericolosi li attraggono così tanto. Vivere al limite è ciò che anima veramente le loro vite. Un segno tutto o niente. Paintball o qualsiasi sport che produce molta adrenalina che amano. Salti in aereo, ponti, paracadute …

Sagittario

Sport d’avventura senza dubbio! Niente di luoghi dove tutto è attrezzato o spettacolo sportivo. Che dire di un Sagittario sarà sempre l’imprevisto, l’avventura di non sapere cosa succederà dopo, l’incerto … sport immersi nella natura, ad esempio la caccia, ma più per il fatto di trovarsi in luoghi non adatti all’uomo che per qualunque altra cosa.

Capricorno

I nativi di questo segno amano esplorare e imparare. Non hanno necessariamente bisogno di sport ricchi di azione, per loro è più il fatto di andare passo dopo passo conoscendo cose nuove. Qualsiasi attività o sport che si svolge all’aperto adoreranno. A loro piace mostrare le loro capacità e determinazione in tutto ciò che fanno, che si tratti di una partita di calcio o di una partita di tennis, ma non sono inclini al fanatismo.

Acquario

Per quanto riguarda lo sport, i loro gusti sono simili a quelli del Capricorno, a loro piace dimostrare la loro capacità e determinazione ed essere a contatto con la natura. Ora qualcosa che dovrebbe essere evidenziato sui nativi di questo segno è la loro passione per le squadre. È il segno fanatico per eccellenza. Non solo seguono i tornei e le coppe di tutto ciò che esiste e seguono una squadra, ma cercano di convincere tutti che la loro squadra è la migliore.

Pesci

Dopo aver analizzato il simbolo di questo segno, non è raro pensare che a loro piacciano gli sport acquatici. Nuoto, paracadutismo, surf … possono essere sport di cui sei appassionato come seguaci o come atleti. Sotto l’influenza di Giove, gli indigeni di questo segno amano realizzare grandi cose e soprattutto poter poi raccontare la loro grande impresa. Il successo e la storia hanno lo stesso valore per questo avventuriero sentimentale.