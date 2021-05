Toni Pipitone chi è l’ex marito di Piera Maggio? Come mai non è papà di Denise?

Piera Maggio con chi è sposata e figli

É in questi anni, tra il 1996 e il 1998, che sboccia l’amore tra Pietro e Piera, all’inizio clandestino, presto alla luce del sole. Il passaggio alla nuova relazione è molto sofferto, ma inarrestabile. Dall’unione nasce appunto la piccola Denise Pipitone, nel 2000. La donna, casalinga, stava provando a rifarsi una vita frequentando un corso di informatica, quando la tragedia ha segnato inevitabilmente la sua vita.

Nonostante il dolore per la scomparsa della figlia non sia mai cessato, così come la determinazione per sostenere le indagini e ritrovarla, i due sono convolati a nozze nel settembre 2018, quattordici anni dopo. Piera, però, non si è infatti fermata.

Rinnova le accuse e solleva i dubbi riguardo alla ex moglie del marito, Anna Corona, e ad una delle figlie, Jessica Pulizzi, che secondo il suo parere potrebbero essere coinvolte in prima persona nella sparizione di Denise. Le due sarebbero state assolte nel 2017, ma il caso potrebbe però riaprirsi, in seguito alle accuse di depistaggio ad alcune rivelazioni della donna “Chi L’ha Visto?”.

Chi è il padre della piccola Denise?

Ormai siamo tutti abituati a vedere il volto della madre Piera, ma chi è il padre della piccola Denise? Sono tanti, infatti, i telespettatori che si sono chiesti perché la bambina non porti il cognome del padre, Pietro Pulizzi.

Il motivo va ricercato nel passato, al momento del concepimento della bambina.

I chiarimenti sul cognome

Pietro Pulizzi è il padre biologico della bambina avuta con Piera Maggio; tuttavia, la piccola è stata frutto di una relazione extra-coniugale. Al tempo, infatti, Piera Maggio era sposata con Toni Pipitone, padre del figlio maggiore Kevin.

Pietro Pulizzi era, invece, sposato con Anna Corona che, assieme alla figlia Jessica, era stata accusata del rapimento della piccola Denise. Solo qualche anno dopo, la Corte di Cassazione ha assolto le due donne, ritenendole non colpevoli.

Il fratello di Denise, Kevin Pipitone, è sempre rimasto nell’ombra; anche la madre lo ha sempre protetto dai media, cercando di esporlo il meno possibile sotto i riflettori. In occasione del 18esimo compleanno della sorellina, tuttavia, ha scelto di pubblicare un post in suo onore: