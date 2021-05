Giulia Stabile: chi è, età, esperienze televisive, vita privata, fidanzato e Sangiovanni

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Giulia Stabile è una delle finaliste di questa edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi. È una ballerina ed in questo programma ha avuto un grande successo, tanto da arrivare in finale e conquistare praticamente tutti. Contro di lei in questa sua categoria ovvero danza, c’è Alessandro Cavallo. Uno dei due sarà quindi in vincitore della sezione danza di quest’anno. Ma cosa sappiamo di Giulia Stabile? Chi è? Dove vive? E’ fidanzata? Conosciamola meglio.

Giulia Stabile, chi è

Come già abbiamo avuto modo di vedere, è una protagonista tra le più amate di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. In questi mesi il suo profilo Instagram è letteralmente impazzito, tanto da avere ad oggi circa un milione di follower. Giulia è molto giovane e infatti ha soltanto 18 anni ed è nata a Roma il 10 giugno 2002. Ha origini italo catalane, perché la mamma è spagnola mentre il padre ovviamente italiano. Da sempre ha avuto una passione smisurata per la danza, tanto che a soli 4 anni ha iniziato a frequentare l’ Accademia Balletto di Roma. Ha studiato danza classica ed anche uno stile moderno e proprio per questo motivo lei si considera una ballerina versatile.

Esperienze televisive precedenti e poi Amici

In questi anni ha avuto altre esperienze televisive come la partecipazione al programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, ovviamente sempre facendo parte del corpo di ballo. Inoltre, ha preso parte anche alla crew Nough Megacrew, fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi. E’ entrata a far parte della scuola di Amici, grazie soprattutto a Veronica Peparini che ha visto in lei un grande talento ed ha fatto sì che la giovane entrasse a far parte del programma.

L’amore per Sangiovanni

Come tutti sappiamo, sembra che all’interno della scuola Giulia abbia trovato non soltanto il successo, ma anche l’amore. Giulia infatti si è fidanzata con Sangiovanni, ovvero il giovane cantante del quale sembra essersi perdutamente innamorata. Anche lui infatti ha dimostrato palesemente in diverse occasioni di provare dei sentimenti per la giovane ballerina. “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”. Queste le parole del giovane cantante pronunciate ormai diverse settimane fa. All’interno della scuola è arrivato per Giulia anche il primo bacio, ovviamente dato a Sangiovanni.. “Per me, a 18 anni, è stato il primo. Sangio mi piace tanto. Secondo me lui non l’ha capito quanto mi piace. Ieri sera gli ho scritto una domanda, mi ha risposto quello che volevo”. Queste le parole della ballerina, alla quale facciamo un grande in bocca al lupo per la finale di questa sera.