Francesco Nuti: chi è, età, malattia, figli, moglie e vita privata

Francesco Nuti è nato a Firenze il 17 maggio del 1955 ed è famoso attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cantante. Ha iniziato la sua carriera da giovane, poi alla fine degli anni ’70 è diventato membro del trio cabarettistico dei Giancattivi. Nel 1982, però, ha iniziato una carriera cinematografica da solista e ha preso parte, in veste di sceneggiatore e interprete, a diverse pellicole di successo, che lo hanno reso noto al grande pubblico. Poi, da attore è diventato regista e ha esordito con un suo film nel 1985. Ma non solo. Da sempre appassionato di musica, nel 1998 Francesco Nuti ha anche partecipato al Festival di Sanremo.

Forte lo è sempre stata, a Vieni da me anche sua figlia Ginevra aveva già raccontato che la sua mamma le è sempre stata accanto, che con delicatezza quando aveva solo 7 anni le ha fatto capire cosa era successo al suo papà, a Francesco Nuti. Oggi è più serena, la splendida attrice che sa di avere una figlia che è già maggiorenne ha meno paura e la vera forza continuano a dargliela i suoi figli, oggi anche il suo nuovo compagno.

E’ per questa nuova gioia che i suoi occhi si riempiono di lacrime. Riesce a non emozionarsi pensando a tutte le difficoltà e i dolori del passato ma pensando alla sua parte di felicità che sta vivendo di nuovo l’emozione è forte. Entra in studio a Vieni da me anche Ginevra Nuti, sono bellissime insieme.