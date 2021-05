Oroscopo Branko oggi lunedì 17 Maggio 2021, previsioni tutti segni

Ariete

Perdere i nervi non cambierà la realtà, quindi se vedi qualcosa che non ti piace o succede qualcosa di spiacevole oggi, affrontalo con totale parsimonia e con la massima distanza mentale possibile. Più ti allontani dal problema caldo, meglio lo risolverai. Aspettare il momento giusto potrebbe non essere la strategia giusta con l’energia planetaria di oggi. Ti sentirai un po ‘titubante riguardo alle normali attività quotidiane, ma c’è da aspettarselo durante questo transito. I problemi e le attività di salute non possono essere sospesi: devi occuparti ogni giorno della tua salute e non darla per scontata. Considera che devi essere estremamente diligente nel concentrarti su te stesso e prenderti cura di te stesso.

Toro

Sentirai il bisogno di cambiare qualcosa in un certo modo per capire cosa fa bene al tuo corpo, probabilmente legato al lavoro, ma non è questo il momento. Se ci pensi oggettivamente, vedrai che sei molto fortunato. La parte migliore dell’aspetto di oggi è che puoi fare pace con gli amici per problemi di comunicazione! Stai rilassato: vai in palestra, se possibile, fai yoga e bevi acqua! Se rimani in contatto con i tuoi bisogni fisicamente, è meno probabile che tu sia distaccato (o vedi valore nell’essere distaccato) emotivamente. Quando questo transito rompe le cuciture e fa frusciare le piume come è destinato a fare, sarai in una posizione migliore per riprenderti se puoi essere flessibile.

Gemelli

Oggi potresti pensare che sia molto difficile avere a che fare con una persona che ha difficoltà ad ascoltare le tue parole o il tuo ragionamento. È vero che è così, ma se hai intrapreso un progetto comune di qualsiasi tipo, devi avere molta pazienza. Puoi trarre vantaggio dall’allineamento planetario di oggi osservando in profondità una situazione e acquisendo una prospettiva. Spesso queste energie causano interruzioni della comunicazione e, anche se forse approssimative, questo alla fine può essere un’opportunità di comprensione. È probabile che il crollo o la svolta si concentrerà su un qualche tipo di giudizio e potresti essere nel dare o ricevere. Per aiutare a superare la ristrettezza mentale, si consigliano esercizi di respirazione e in particolare la corsa.

Cancro

Tutto scorrerà con grande armonia intorno a te e questo ti permetterà di sentire che sei in pace, che ci sono molte cose che si stanno ricomponendo emotivamente e che non tutto è perduto in molti modi. Arriva più equilibrio. L’aspetto della giornata tiene tutti in punta di piedi, poiché le cose non sono così facilmente comunicate in questo momento. Se qualcosa sta per cadere nelle fessure della comunicazione, probabilmente lo farà durante questo transito. Potresti trovare qualcosa di preoccupante nelle tue amicizie o nei rapporti di lavoro (al contrario di chiudere le relazioni uno contro uno). Mantieni la rotta concentrandoti su te stesso e sul tuo regime di salute. Ricorda, anche questo passerà!

Leone

Oggi cercherai il modo per trascorrere la giornata nel modo più sereno e piacevole e la verità è che lo raggiungerai, poiché cerchi di svolgere attività che non ti stanchino troppo e che ti aiutino a liberare la mente per quanto possibile. È l’opzione migliore. Sotto l’aspetto della giornata sarebbe opportuno fare attenzione ai problemi di comunicazione. Potresti voler prestare particolare attenzione mentre pianifichi o organizzi riunioni virtuali per il lavoro. Operare partendo dal presupposto che se qualcosa può andare storto, probabilmente lo farà! Questa è un’opportunità per prestare particolare attenzione a ciò di cui hai veramente bisogno per comunicare agli altri. In caso di dubbio, chiama e conferma. Inoltre, fai attenzione ai tuoi passi: la probabilità di inciampare aumenta.

Vergine

Bella domenica per condividere sogni, lottare per il bene di tutti, ricevere l’affetto degli amici e creare intorno a te una rete forte e protettiva. Conta su maggiore potere e prestigio, abbraccia una missione speciale ed espandi i tuoi orizzonti. Aprire le porte per brillare pubblicamente e raggiungere obiettivi professionali più elevati. Amore e carriera possono andare insieme in questa fase. Nuove relazioni in vista! Ma otterrai comunque un’immagine migliore se sei attento ogni giorno a ciò che accade intorno a te e impari ciò che puoi dalle persone esperte intorno a te. Oggi è un giorno di apprendimento. Qualcuno vicino a te ti darà consigli preziosi. Prendine nota. Ora dovresti rilassarti e liberarti dalle tensioni perché possono farti brutti scherzi. Fai esercizio e cerca di riposare di qualità ogni giorno. Nell’aspetto amoroso, se oggi, durante la giornata, senti la tentazione di chiamare o inviare un messaggio al tuo ex, non farlo, Vergine. Non ti gioverà. Pensa che chi verrà da te adesso è qualcuno molto più adatto al tuo modo di essere.