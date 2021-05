Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 Maggio 2021, previsioni astrali

Sagittario

Un incontro di famiglia che può avvenire oggi non sarà privo di attriti, Sagittario, ma non tacere per non creare cattive vibrazioni. Se hai qualcosa da dire, fallo, non aver paura di esprimere la tua opinione quotidianamente perché è valida come il resto. In amore, se incontri qualcuno, chiarisci che per te la sincerità è essenziale in una relazione. Nel caso in cui. Anche se oggi è una vacanza, non spendere con il cibo pensando che domani compenserai l’eccesso perché non lo farai. Sarebbe conveniente per te seguire la dieta MR, cioè Half Ration. Riduci le quantità quotidiane anche se continui a mangiare di tutto, Scorpione. Il tuo problema è che hai troppo appetito e non ti controlli. Cerca di alzarti da tavola sempre un po ‘affamato.