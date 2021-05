Franco Battiato chi è il fratello Michele Battiato? a chi andrà l’eredità…

Share Facebook

Michele Battiato: chi è il fratello di Franco?

Fratello maggiore di Franco, Michele Battiato era come lui di poche parole ma di carattere deciso. Ex consigliere comunale tra le fila dei Repubblicani a Milano, della sua vita privata non si sa quasi nulla, eccetto il fatto che sua figlia Cristina è avvocato e unica erede del fratello.

Alzi la mano chi negli anni Ottanta non ha segnato danze con Franco Battiato e il suo “Centro di gravita permanente”. Venerato in Italia come una delle personalità più importanti del paesaggio culturale, questo look siciliano e dandi sessantanove anni (sciarpa a collo annodato, giacca di velluto, bicchieri da pasta e sneakers) è in realtà un tipo inclassificabile. È musicista, paroliere, compositore, regista, mistico, intellettuale, vegetariano, agitatore di coscienze e per un breve periodo di cinque mesi è stato persino politico.

Ha realizzato musica new-romantica, musica d’avanguardia, musica sperimentale, musica leggera, musica etnica, musica colta, progressive rock, musica classica, opera … I testi delle sue canzoni riflettono anche il suo eclettismo: parlano di esoterianesimo, filosofia, politica, tendenze sociali, canoni culturali, loro particolari affiliazioni e fobie … Tutto, con grandi dosi di ironia. “A Beethoven e Sinatra preferisco l’insalata/a Vivaldi i passi d’uva che mi danno più calorie”, si legge ad esempio il testo della sua “Bandiera bianca”.

Battiato è suo e particolare come solo un italiano assolutamente grande può essere. Ora vive lontano dal rumore rondo a Milo, città siciliana di soli mille abitanti ai piedi dell’Etna, dove sostiene di prepararsi alla sua morte (sic). Ma mentre sta ancora andando in guerra. Ovunque si trova, quasi settuaria, prima dell’estate ha pubblicato un album con Anthony. E ora ha appena pubblicato un album di musica elettronica che molti giovani vorrebbero per se stessi. Recentemente ha anche messo “The End” in un documentario sulla morte, un problema che attualmente lo perseguita.

Prima di tutto lascia che te lo chieda, perché l’hai dato per fare di nuovo musica elettronica?

È semplice. Circa dieci anni fa, forse un po’ più a lungo, un paio di ragazzi molto piccoli mi hanno dato due dischi. Ho guardato e visto che erano alcune registrazioni di me… Li ho portato a casa, al concerto non ho avuto la possibilità di chiedere a quei due chi fossero. Quando sono tornato a casa ho visto che la data era il 1973. All’epoca stavo solo improvvisando, giocando da solo e improvvisando. In quelle registrazioni c’erano due concerti, al Leoncavallo di Milano e verona, e devo dire che quando ho sentito quella musica mi sono chiesto “Com’è possibile?”. Era il ’73 e il risultato sonoro era eccezionale. Infatti alcuni dei campionatori che abbiamo incluso nell’ultimo album sono di quel tempo e non si sa quali siano di oggi e quali poi. È stato molto interessante. Per esempio, quella canzone che ho fatto, “Le pareti del cervello…”, è stata un’improvvisazione. Ho cantato quello che è venuto fuori.

Sei nato in un piccolo paese della Sicilia… Jonia si chiama, vero?

Sì, puoi vederlo da qui. Vi mostrerò più tardi.

Una persona autodidatta come te, una persona da cui si può dire il minimo che si possa dire è che è assolutamente particolare, diversa… come è riuscito a rsi da Jonia?

La cosa più incredibile, parlando di originalità, non è tanto di natura musicale, perché tutti abbiamo un destino, ma di natura spirituale. Perché ho vissuto alcune esperienze spirituali che ho trovato trent’anni dopo nei tibetani.