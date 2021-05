Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 19 Maggio 2021, previsioni segno per segno

Leone

Approfitta della giornata con la Luna nel segno per prenderti cura dell’immagine, delle esigenze personali e aumentare l’autostima. Le interazioni di oggi saranno cariche di emozione. Amicizie affettuose e conversazioni motivanti scaldano il cuore. Valuta i tuoi sogni e disegna nuovi piani per il futuro. È ora di fare un passo avanti nella tua carriera e innalzare i tuoi standard. I cambiamenti arriveranno in meglio! Dovresti fare una pausa con l’allineamento planetario oggi: è tempo di concentrarti su te stesso e coccolarti! Organizzati intorno a ciò che è bene per te. Buon cibo, buona compagnia e sì, esercizio! È importante lasciare che il tuo corpo esprima la sua energia grezza piuttosto che permettere che l’energia rimanga imbottigliata e alla fine venga convertita in energia mentale. Usa questo aspetto per iniziare una fase di purificazione fisica. Sarai in questo corpo per tutta la vita!