Oroscopo Branko oggi mercoledì 19 Maggio 2021: Previsioni segno per segno

ARIETE – Mente e cuore viaggiano su binari differenti: non fare scelte impulsive e riflettici su. Al lavoro Mercurio ti permette di recuperare terreno: proponi nuove idee e mostra il tuo talento. Per scaricare lo stress sì alle camminate a passo svelto. Tutto è sopraffatto dal lavoro. Oggi inizia a stabilire momenti di relax e riserva anche lo spazio per divertirti, uscire con il tuo partner, con gli amici e liberare la mente. Non vedere il divertimento come qualcosa che toglie tempo al lavoro. Come il pane che mangi, devi passare qualche ora al giorno rilassandoti e divertendoti con le persone che ami e che sono simili a te. Ricorda oggi che tutte le aree della tua vita hanno bisogno del proprio spazio. Ora stai superando una buca sentimentale che ti aveva preoccupato, Ariete, ma se non fai qualcosa da parte tua per far funzionare la relazione, il tuo partner finirà per stancarsi in modo permanente.

TORO – Venere è meravigliosa per gli affetti: sei coperta di attenzioni, calore umano e questo ti mette di buonumore. Ottimi i rapporti con figli, nipoti e, in generale, persone più giovani di te. Al lavoro serve un pizzico di strategia in più. Recupera quello spirito positivo che ti caratterizza ogni giorno, ti aiuterà a combattere. Di conseguenza, stai anche perdendo facilmente la pazienza, specialmente con le persone con cui hai più fiducia e con il tuo ragazzo. Questo non ti avvantaggia affatto. Non aspettarti che tutti vadano al tuo ritmo ogni giorno perché sei molto veloce e potrebbero non essere in grado di seguirti anche se ci provano. Per quanto riguarda la tua relazione sentimentale, la persona accanto a te ha molte qualità ma ora sembri solo notare le cose che fa di sbagliato o che non sono di tuo gradimento. Rispetta di più la loro personalità, Toro, e tieni presente che nessuno è perfetto, nemmeno tu. Potresti aver ferito i loro sentimenti con questo atteggiamento. Se ti interessa davvero, aggiustalo oggi.

GEMELLI – La tua mente è in L fermento e ora hai idee originali, che però vanno strutturate. Cerca l’aiuto di una persona capace di darti qualche suggerimento. In amore, la tua apparente timidezza può rivelarsi un’incredibile arma di seduzione. Sii paziente e stai attento. Non preoccuparti di investire più tempo di altri perché devi rallentare. Questo ti permette di vedere in dettaglio cosa sta succedendo intorno a te. Oggi puoi essere contattato anche da una persona che ti sta mettendo alla prova per proporti un nuovo progetto che soddisfi le tue aspettative per il futuro, lavorare su ciò che più ti piace e guadagnarti da vivere. Dovrai ancora aspettare un po ‘prima che si materializzi, Gemelli, ma ne vale la pena. E non lasciarti mangiare ogni giorno il barattolo per quello che ne pensa chi ti sta intorno, concentrati sul tuo stesso interesse e sui tuoi gusti personali decidere.

CANCRO – Mano a mano i pianeti raggiungono il tuo segno, regalandoti un mese ricco di emozioni e occasioni. Finalmente, dopo tanta fatica puoi tirare un sospiro di sollievo, tornare a pensare a te stessa e mettere in primo piano i tuoi obiettivi. Essere così accelerati ogni giorno ti fa perdere la prospettiva su tutto. Se avanzi più lentamente, potrai notare molti dettagli che ti interessano e che ora passano inosservati. In campo sentimentale, se incontri qualcuno da tempo, approfitta di oggi per saperne di più su di lui. È un buon momento per quel discorso che non hai avuto quotidianamente e che ti permetterà di conoscerlo meglio perché hai un’idea molto superficiale. Ora ciò di cui hai bisogno è rafforzare i legami con questa persona, ma devi essere convinto che è quello che stavi cercando. Presto dovrai prendere decisioni sul futuro di questa relazione e se vuoi evitare il fallimento devi esserne completamente sicuro.

LEONE – Ora la tua carta vincente è la simpatia, che ti porta consensi e spalanca nuove porte. In amore però devi mostrarti più malleabile, perché tendi a voler dettare legge senza tenere conto dei bisogni di chi hai intorno. Hai sempre progetti nella tua testa che vuoi realizzare. Il problema è che una volta che ci hai pensato, abbandoni l’argomento. Scavare più a fondo, indagare se il tuo progetto è fattibile e se potrebbe prendere piede con i potenziali clienti. Quindi inizia a fare i passaggi, ma non rimanere solo sul titolo. In campo sentimentale, Leone, se in questi giorni hai incontrato qualcuno con cui hai visto quotidianamente e improvvisamente è scomparso senza darti nessuna spiegazione, non cercarlo né preoccuparti. Pensa oggi di esserti sbarazzato di un immaturo che non osa mostrare la sua faccia quando l’amicizia o la relazione hanno cessato di interessarlo. Ce ne sono un bel po ‘così.

VERGINE – Puoi fare affidamento soltanto su poche e fidatissime persone, che però sanno sostenerti sia emotivamente sia sotto il punto di vista pratico. Non vergognarti di chiedere: Venere ti assicura risposte favorevoli.

BILANCIA – Sembra che nessuno capisca realmente ciò di cui hai bisogno, ma forse perché le tue emozioni non ti sono chiare. Prendi una pausa, mettiti in ascolto di te stessa e scrivi ciò che senti, distinguendo le paure dalle sensazioni.

SCORPIONE – Venere aggiunge un pizzico di dolcezza al tuo fascino. Giugno è un mese ideale per flirt e giochi di sguardi, ma se sei già in coppia tieni a freno la gelosia del partner perché rischi solo di creare inutili tensioni. Sprazzi di creatività al lavoro.

CAPRICORNO – Venere dispettosa crea tensioni nei ; rapporti: cerca di scendere a compromessi, non è il momento di attaccarsi alle questioni di principio È un buon periodo per rilanciarti al lavoro: hai fiuto economico e sai intercettare le nuove opportunità.

SAGITTARIO – Tutto sembra così faticoso ma non disperare: durante la seconda metà del mese si verificano un paio di eventi che ti restituiscono fiducia nelle tue risorse e nel futuro. Per scacciare lo stress pratica mindfulness. Soddisfazioni in arrivo dai figli.

ACQUARIO – Grazie alla tua parlantina e ai modi coinvolgenti ma mai eccessivi sai essere particolarmente convincente: ciò ti può procurare successo in amore e nel lavoro. Ottimo momento se devi sostenere esami o vuoi frequentare corsi di aggiornamento.

PESCI – Giove nel segno porta piccoli ma significativi eventi fortunati che devi riconoscere e afferrare al volo. Dunque non distrarti, perché dettagli e aspetti apparentemente insignificanti possono cambiare il corso degli eventi.