Giovanni Galli chi è la moglie Anna? Età, figlie

Giovanni Galli nasce a Pisa il 29 aprile 1958. Portiere di sicura affidabilità, ha scelto il ruolo un po’ per caso. Raccontò: “Quando giocavo con gli amici, gli ultimi cinque minuti andavo in porta per difendere il risultato. La Fiorentina mi scelse perché sapevo comandare la difesa e impostare il gioco”. Nove stagioni in maglia viola, dal 1977 al 1986. Poi il passaggio al Milan per 5 miliardi di lire dove in quattro anni vincerà due Coppe dei Campioni, uno scudetto, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea e una Supercoppa italiana. Dal 1990 al 1993 giocò nel Napoli, vincendo un’altra Supercoppa italiana. Una stagione al Torino, una al Parma (con una Coppa Uefa vinta) e la chiusura con la Lucchese. Venne convocato da Enzo Bearzot come terzo portiere dietro Zoff e Bordon sia per l’Europeo 1980 che per il vittorioso Mondiale 1982.

Dopo il ritiro ha svolto il ruolo di team manager alla Fiorentina, quello di osservatore al Real Madrid e quello di direttore generale dell’Hellas Verona. È stato candidato sindaco di Firenze per la coalizione di centro-destra alle elezioni amministrative del 2009, sconfitto al ballottaggio da Matteo Renzi. E’ stato anche opinionista e commentatore tecnico, ruolo che ha ricoperto per qualche anno anche nel videogioco Fifa. Sposato con Anna ha avuto tre figli, due femmine e un maschio: “Mia moglie l’ho conosciuta quando giocavo a Bologna. Ci dovevamo sposare nell’estate del 1982 ma fui convocato in Nazionale. Alla fine ci sposammo ad inizio settembre, dopo la vittoria del Mondiale”.

Giovanni Galli, chi è sua moglie Anna: un matrimonio colpito da un tragico lutto

