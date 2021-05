Camilla e Carolina chi sono le figlie di Giovanni Galli?

Share Facebook

Si chiama Camilla Galli la figlia dell’ex calciatore del Milan Giovanni Galli. Il portierone dopo la sua carriera da calciatore è diventato un personaggio televisivo molto amato dagli sportivi italiani, l’uomo è sposato. Da molti anni con tua moglie Anna Camilla Galli ha scelto di vivere una vita lontana dal mondo dei riflettori, questa sera martedì 18 maggio 2021 la possiamo vedere in prima serata su Italia 1 al programma televisivo Le Iene. Infatti virgola Camilla Galli insieme a sua sorella Camilla hanno architettato uno scherzo Davvero divertente nei confronti del padre Giovanni. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Camilla Galli.

Camilla Galli: chi è la figlia di Giovanni Galli?

Come abbiamo detto in precedenza, Camilla Galli e la figlia del noto calciatore Giovanni Galli, Lei è una ragazza che tiene molto alla tua privacy, infatti se vi recate in qualsiasi suo profilo Social potrete vedere che nello stato privato. La ragazza ama moltissimo viaggiare, Ovviamente come il padre innamorata dello Sport ed è italiana piace il cibo. Purtroppo per quanto riguarda la vita privata e sentimentale della ragazza non abbiamo molte notizie.

Carolina Galli, come si apprende dal suo profilo Linkedin, si è laureata in Fashion Styling and Communication presso l’Istituto Marangoni di Londra nel 2015. In seguito ha lavorato a Firenze per diverse aziende di abbigliamento, gestendo e-commerce e social media.

È molto attiva sui social, dove ha sia un profilo professionale che uno personale. Sul profilo personale ha più di duemila seguaci e sul suo account racconta tutta la sua vita, oltre che il suo lavoro. Su Camilla, invece, sappiamo ben poco. Probabilmente, la figlia di Galli non ama parlare pubblicamente della sua vita privata. Anche sui social, infatti, ha l’account privato.