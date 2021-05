Gloria e Malcom Pagani chi sono i figli di Barbara Alberti? Età, lavoro, padre e vita privata

Share Facebook

Gloria e Malcom Pagani sono i figli di Barbara Alberti. In molti si sono chiesti in questi anni se i due abbiano seguito le orme della madre ed in parte la risposta è si. Lei è una nota scrittrice ed è anche un noto personaggio televisivo. L’abbiamo visto lo scorso anno al Grande Fratello Vip. I due sono nati dall’amore tra Barbara Alberti e l’ex marito, ovvero Amedeo Pagani. In molti, quindi, si sono chiesti se i due abbiano seguito o meno le orme dei genitori ed in particolar modo della madre. Purtroppo di Gloria non si conosce molto, mentre un pò di più conosciamo del figlio maschio di Barbara Alberti.

Gloria e Malcom Pagani, chi sono i figli di Barbara Alberti

Malcom è un noto giornalista, il quale in questi anni è arrivato a collaborare con testate giornalistiche molto importanti come il “Fatto Quotidiano”, “GQ”, “Vanity Fair” e “Rivista Undici”. In passato sembra aver avuto anche la possibilità di poter lavorare con L’Unità, a Skysport a Il Manifesto, a L’Espresso.

Malcom ha anche scritto dei libri di grande successo e di questo ne ha parlato lo stesso Malcom, che ne ha parlato a Io e te, il programma di Pierluigi Diaco. Gloria Samuela invece è una nota professoressa, che si è specializzata in lingue arabe. In qualche modo, quindi, entrambi hanno seguito le orme della madre.

Chi è Barbara Alberti, ovvero la nota scrittrice, sceneggiatrice, giornalista ed opinionista tanto affezionata al mondo antico? Ha conosciuto i social soltanto nel 2020 perché in alcune occasioni ha dichiarato di non amarli molto, così come non ama la chirurgia estetica. Non si tinge i capelli e infatti da diversi anni si mostra con una chioma piuttosto grigia e dei capelli raccolti con una caratteristica treccia. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

Barbara Alberti chi è

È nata in Umbria ad Umbertide sotto il segno dell’Ariete ed all’età di 15 anni insieme alla sua famiglia si è trasferita a Roma. Così come lei stessa ha dichiarato, sembra che all’inizio avesse odiato questa città, salvo poi amarla ed infatti ancora oggi vive nella capitale. Si è laureata in filosofia alla Sapienza e si è innamorata letteralmente della scrittura pubblicando ben 36 libri e 26 sceneggiatura. In questi anni si è appassionata tanto anche alla televisione ed al mondo dello spettacolo. Ha partecipato al Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini nel 2020 ma ben presto si è ritirata per motivi personali.

Vita privata

È sposata con Amedeo Pagani un noto sceneggiatore e produttore. La coppia ha avuto due figli ovvero Malcom che di professione fa il giornalista e Gloria Samuela.