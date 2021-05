Amedeo Pagani chi è il marito di Barbara Alberti? Età, Lavoro e figli

Share Facebook

Amedeo Pagani così si chiama il marito di Barbara Alberti, la donna eccellente scrittrice e sceneggiatrice anche se negli ultimi anni l’abbiamo vista spesso adoperarsi come opinionista in vari programmi televisivi, non tutti sanno che è stata anche una conduttrice radiofonica. Barbara Alberti è molto apprezzata dal pubblico italiano. Questa sera Barbara Alberti si metterà in gioco nel quiz condotto da Amadeus su Rai 1 I soliti ignoto – Il ritorno. Ricordiamo che la possibile vincita sarà devoluta tutta in beneficenza alla fondazione italiana per l’autismo. Cerchiamo insieme adesso, di scoprire qualcosa in più sul marito di Barbara Alberti

Amedeo Pagani: chi è il marito di Barbara Alberti?

Amedeo pagani è nato in Etiopia esattamente il 30 novembre 1940 attualmente ha 80 anni nasce sotto la stella del Sagittario. Non tutti lo conoscono per via della sua immensa privacy, è un grande sceneggiatore e produttore cinematografico. Barbara Alberti Amedeo Pagani Stanno insieme da tantissimo tempo, hanno celebrato il loro matrimonio per ben due volte, dalla loro Unione sono nati due figli Marco e Gloria Samuela. Attualmente Purtroppo il loro amore è finito, Ma il rispetto ed il bene li tengono legati in un senso profondo di amicizia ed è per questo che vivono nella stessa casa.

Dopo essersi separati per via di una relazione extra coniugale da parte di Amedeo, l’uomo si era allontanato da casa, ma successivamente ne ha fatto ritorno. . Nonostante ciò tra loro nessun ritorno di fiamma.