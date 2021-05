Jasmine Carrisi: chi é, età, altezza, fidanzato e vita privata, tutto sulla figlia di Albano e Loredana

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Oggi 23 maggio 2021, Jasmine Carrisi sarà ospite a Domenica In insieme al suo padre Albano Carrisi per presentare il suo nuovo singolo ‘Calamite’. Ormai la ragazza Sembra sempre più convinta di intraprendere la strada dei suoi genitori. Cerchiamo di scoprire insieme qualcosa di più sul privato di Jasmine

Jasmine è nata il 15 giugno del 2001, sotto il segno dei gemelli, e ha quindi 19 anni. E’ alta 1 metro e 66 centimetri. Jasmine è la prima figlia della coppia Carrisi-Lecciso, il secondogenito è Al Bano Junior, da tutti soprannominato Bido. Jasmine ha un ottimo rapporto con tutti i suoi fratelli ed è anche fidanzata da due anni con un suo coetaneo Giuseppe Caggiula. Nonostante i continui pettegolezzi che girano intorno alla sua famiglia, Jasmine è particolarmente legata a tutti i suoi fratelli. Sia quelli nati dalla precedente relazione di Albano con Romina Power, sia con Brigitta, nata da un’altra storia della Lecciso. Oltre che con Bido, ovviamente, con cui condivide entrambi i genitori.

La famiglia di Jasmine Carrisi

Jasmine è nata a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il 14 giugno 2001 sotto il segno dei Gemelli. È la primogenita di Al Bano e della Lecciso, sorella maggiore di Al Bano Jr.; ha anche tre fratellastri da parte del padre, ovvero Yari, Cristel e Romina Jr., nati dal matrimonio con Romina Power. Purtroppo, non ha mai conosciuto la sorellastra Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose nel 1994.

Jasmine Carrisi e il rap, l’esordio nella musica

Benché sia cresciuta con le canzoni di papà Al Bano, Jasmine ha sempre ammesso di avere una passione per il rap e la trap. Il confronto con l’ingombrante eredità paterna e le possibili critiche non la spaventano, tanto che nel 2020 ha esordito con il suo primo brano rap, “Ego”. “I pregiudizi ci sono sempre stati anche quando non facevo nulla in questo campo, per questo mi sono detta che a questo punto conveniva seguire quello che volevo fare”, ha raccontato a Fanpage.it.

La vita privata di Jasmine Carrisi

Ancora giovanissima, Jasmine si tiene comprensibilmente lontana dal gossip, che però l’ha già “presa di mira”. Per questo, la figlia d’arte ha dovuto intervenire pubblicamente per smentire di avere una relazione con Giovanni, il figlio di Biagio Antonacci. A maggio 2020, la Carrisi è apparsa sui social con un ragazzo di nome Alessandro Greco.