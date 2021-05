Max Gazzè: chi è, età, altezza, vita privata, moglie o compagna e figli

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Max Gazzè, classe 1967, nato il 6 luglio a Roma, oggi ha 50 anni. Cantautore e bassista Max è alto 175 centimetri e pesa circa 75 chili. Ha origini siciliane ma ha passato l’adolescenza in Belgio, dove lui e la sua famiglia si erano trasferiti per motivi di lavoro. Il cantante oggi ha cinque figli e la sua, attualmente, è quella che tutti definirebbero una famiglia allargata. I primi tre (ovvero Bianca Samuele ed Emily) Max Gazzè li ha avuti dalla prima moglie Maria. Da questa ha divorziato dopo 15 anni di matrimonio e, dalla relazione seguente, poi ha avuto altri due figli: Guglielmo e Silvia.

Approdato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1999 dove ha presentato quella che sarebbe divenuta una delle sue hit più conosciute ”Una musica può fare”, Max Gazzè torna sul palco del teatro Ariston per la quinta volta con il brano ”La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”.

Con questo brano, scritto dal fratello Francesco, Gazzè porta un po’ di Puglia a Sanremo, raccontando una leggenda della regione che rappresenta il ”tacco” dello Stivale italiano. Come per ogni leggenda, anche quella di Pizzomunno ha diverse versioni. La più accreditata ha a che fare con sirene, pescatori, e una bellissima donna. L’omaggio del cantante ha inorgoglito e commosso la comunità di Vieste. A tal punto che il Comune gli conferirà presto la cittadinanza onoraria.

Conosce e collabora anche con artisti come Frankie HI-NRG, Alex Britti, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Nel 1998 anno vince, insieme a Niccolò Fabi, Un disco per l’estate con il brano ”Vento d’estate”, incluso poi nell’album La favola di Adamo ed Eva, il suo primo grande successo

. Nel 1999 Max Gazzè partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione giovani con il brano ”Una musica può fare”. Parteciperà a Sanremo in altre tre edizioni senza mai vincere, ma ricavando un discreto successo con le canzoni presentate. Max Gazzè (1,75 centimetri di altezza per 75 chili di peso) ha un rapporto peculiare con la poesia: grazie alla sua grande cultura letteraria, il cantante romano è in grado di ispirarsi costantemente agli scrittori del passato per i testi delle sue canzoni ed è considerato uno dei migliori bassisti attualmente in circolazione.

Bianca, Samuele ed Emily, sono i primi tre figli che Max Gazzè ha avuto dall’ex moglie Maria Salvucci. La coppia ha divorziato dopo quindici anni di matrimonio. Dalla relazione successiva sono nati: Silvia e, nel 2016, Guglielmo. ”Com’è destino che sorga ogni giorno il sole e che tramonti la sera, il mio è quello di fare tanti figli, e che io mi prenda cura di loro”, ha detto il cantante in una recente intervista. ”Avere figli di età così distanti mi da la possibilità di rivivere ogni volta tutte le fasi della loro crescita, ed è meraviglioso. Sono un padre presente e anche se sono nati da due mamme diverse, insomma, o vado in tournée o sto con loro. Non faccio altro”.