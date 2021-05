Ariete

Sei interessato a qualcuno che in precedenza non sembrava interessante o era passato inosservato o inosservato e tuttavia ora scopri valori molto importanti per te e un modo per relazionarti meglio con quella persona che è preziosa.

Toro

La coerenza sarà una delle tue migliori virtù oggi e tutto lo farà vedere agli altri molto chiaramente. Tutti ti ringrazieranno per lo sforzo che metti nelle cose, specialmente quelle altruistiche. Questo ti gratifica e ti riempie di emozione.

Gemelli

Ti piacerà essere lodato o lusingato in qualche modo. Il tuo ego ha bisogno di quel riconoscimento ora e poco sforzo lo otterrai, anche se devi agire nel modo più empatico possibile. Non dimenticare questo aspetto in qualsiasi momento.

Cancro

Mostrare un certo tono scontroso con qualcuno della famiglia con cui hai avuto un disaccordo non lo risolverà. Non insistere nel dimostrare atteggiamenti e opinioni troppo inamovibili. Più sei flessibile, meglio farai.

Leone

Potresti non essere al meglio oggi e questo si vede quando affronti un lavoro difficile o affronti una conversazione complicata. Se puoi, salva queste cose per domani. Starai meglio e con una mente più lucida.

Vergine

Se hai un test o un esame e c’è qualcuno che deve giudicare i tuoi risultati, lo farà molto favorevolmente e sei sulla strada giusta per ottenere qualcosa di importante. Fidati di te stesso, è essenziale quando affronti questa sfida.

Bilancia

Lasciare che i tuoi nervi o l’ansia ti dominino perché non vedi che i tuoi obiettivi sono raggiunti a breve termine non è nulla che ti favorisca e lo sai. Dovresti fare una passeggiata, leggere o svolgere qualsiasi attività che ti rilassi e ti riequilibri.

Scorpione

Se c’è qualcosa che non sai, che non conosci, non nasconderlo. Dillo e mostra il tuo interesse per l’apprendimento o per chiedere quelle informazioni che non controlli in questo momento. È meglio non sbagliare nulla. Quella sincerità sarà qualcosa per cui ti ringrazieranno.

Sagittario

Oggi ti allontani da tutto ciò che significa vibrazioni negative perché c’è qualcosa che ti mette di ottimo umore. Probabilmente sarà qualcosa che ha a che fare con i bambini o le persone anziane che ti toccherà. Gestirai bene le tue emozioni.

Capricorno

È molto probabile che oggi qualcuno stia discutendo di qualcosa con te e questo non ti piace affatto, ma devi valutare se hanno ragione o meno, perché potresti sbagliarti. L’ascolto è il modo migliore per imparare. Metti da parte la testardaggine.

Acquario

Non escludere che ci sia qualche malinteso e che i rapporti familiari siano un po ‘complicati. Ma non dovresti preoccuparti perché saranno problemi minori e verranno risolti di notte. Devi solo lasciare che gli spiriti si calmino.

Pesci

Ci sono notizie che oggi ti portano qualcosa di positivo, sia economico che lavorativo e con questo ti sentirai molto più in linea con ciò che ti circonda. Fai un respiro profondo e goditi la buona notizia. Puoi iniziare a fare determinati piani.