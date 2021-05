Ricky Tognazzi è nato a Milano nel 1955. Figlio d’arte, il padre era Ugo Tognazzi e la madre la ballerina irlandese, Pat O’Hara, si avvicina al mondo del cinema da piccolo quando recita al fianco del padre in Ro. Go. Pa. G. e in I mostri.

Dopo aver frequentato sin da piccolo molti set cinematografici grazie al padre, studia in Inghilterra e poi al DAMS di Bologna, e si diploma nel 1975 presso l’Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione “Roberto Rossellini” di Roma.

La sua prima esperienza dall’altro lato della camera da presa, come aiute regia, arriva grazie a grandi come Luigi Comencini, Pupi Avati e Maurizio Ponzi.

Negli anni partecipa a diversi film di grande successo. Si ricordano tra gli altri Pompieri, insieme a Paolo Villaggio e Lino Bandi.

Il regista ha parlato con affetto del padre Ugo Tognazzi, e con amore ha ricordato anche la madre Pat O’Hara, mancata nel 2018. La donna ha lasciato un vuoto immenso nella vita di Ricky, che l’ha descritta come una guida indispensabile nel corso della sua vita: “Mia madre è stata la mia luce, mi ha guidato sempre. È la persona che mi ha curato, educato, c’è tanto di mia madre dentro di me. Mi ha sostenuto e ha sostenuto tanto mia figlia Sarah, che è cresciuta tantissimo da lei. Le sono infinitamente grato”.

Ricky Tognazzi: chi è, età, carriera

Ricky Tognazzi: la vita privata, gli amori

Ricky Tognazzi è stato sposato con Flavia Toso e la coppia ha avuto una figlia, Sarah. Nel 1995 Ricky ha sposato la collega Simona Izzo, attrice, doppiatrice e regista di successo. I due, che hanno deciso di non avere figli, sono una coppia non solo nella vita, ma anche sul set.

Simona Izzo a Vieni da me, da Tognazzi a Maurizio Costanzo

In occasione di una nuova puntata andata in onda il 25 ottobre 2019 tra gli ospiti di punta abbiamo avuto modo di vedere Simona Izzo. L’attrice e regista ha deciso di raccontare senza alcun freno quella che è stata la sua vita sentimentale in questi anni, sposata dal 1995 con Ricky Tognazzi, il grande amore con Maurizio Costanzo e il matrimonio con Antonello Venditti.

Nel momento i cui Caterina Balivo chiede alla Izzo come mai la relazione con Maurizio Costanzo non si sia conclusa con il matrimonio, questa risponde subito: “Io e lui non ci siamo sposati semplicemente perché è mancato il tempo di farlo”.

“Se mi avesse dedicato i diritti di autore adesso sarei ricca”

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere Simona Izzo per il suo talento, la sua criticatissima partecipazione al Grande Fratello Vip e per gli attacchi che il pubblico le ha riservato per via del ritocchino estetico.

In occasione dell’intervista rilasciata a Vieni da me, ospite di Caterina Balivo, Simona Izzo parlando del matrimonio con Antonello Venditti ha dichiarato: “Noi ci siamo lasciati per un tradimento, non mio però, suo! Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni”. Successivamente arriva anche la frecciatina: “Se invece delle canzoni mi avesse dedicato i diritti d’autore di queste sarei ricca anche io!”.

Ricky Tognazzi: “Mi ha lasciata senza carte di credito”

L’intervista si concentra poi su Ricky Tognazzi quale è legata da oltre vent’anni e sul matrimonio afferma: “Non è una questione economica, ma un riconoscimento di un grande amore, una forma di educazione”.

Simona Izzo poi decide anche di raccontare un aneddoto simpatico, che riguarda una scenata di gelosia fatta a Ricky Tognazzi: “Eravamo a New York, seduti uno davanti all’altro a pranzo. Arriva una bellissima cameriera e Ricky continuava a guardare questa signorina e ci mise un quarto d’ora per ordinare una bistecca che poi è una cosa veloce. Le americane poi sono molto seduttive. Io poi dico basta, lei va via e io lo richiamo ‘Ma tu devi guardare me!’ Credo che allora lui abbia lanciato la tovaglia… Sembra tanto gentleman ma dentro di lui c’è sempre un omo! Alla fine, mi ha lasciato lì, da sola e senza carte di credito!”.