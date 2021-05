Laura Marzadori è una delle più grandi promesse tra le violiniste italiane. Nata a Bologna nel 1989 si è affermata in vari concorsi musicali come la Rassegna Nazionale Andrea Amati di Cremona e il Premio Nazionale delle Arti di Roma.

Nel 2005, a diciotto anni, vinse il premio violinistico più importante in Italia, il Città di Vittorio Veneto. Quando invece vinse il Premio Gulli per la miglior esecuzione di Mozart, risultò la vincitrice più giovane dalla fondazione del premi a sedici anni.

Tanti sono anche i teatri in cui si è esibita in moltissimi paesi al mondo, dall’Uruguay alla Repubblica Ceca, poi Turchia, Austria, Germania, Stati Uniti e tanti altri ancora. È anche vincitrice del concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro della Scala di Milano. Da tempo ormai collabora con direttori di orchestre di fama internazionale.

