ARIETE TU Nervoso e preoccupato per i fatti tuoi, anche con Snoopy non sei quello di sempre e lui se ne accorge, lanciandoti occhiate stupite. Non sapeva di essere il cane di dottor Jekyll, che ogni tanto diventa mister Hyde! LUI Irrequieto, anche per lui le restrizioni sono pesanti, coprifuoco incluso, ecco perché ora ti porta al guinzaglio sei o sette volte al giorno: vuole recuperare il tempo perduto! AMORE Evitate, se potete, di discutere con la persona amata soprattutto in casa, dove potreste essere orientati a esprimere una maggiore aggressività. Calma e sangue freddo.

LAVORO Vi sono delle possibilità lavorative che vanno agevolate. Fate in modo di spingere il lavoro nella direzione giusta e di essere più concentrati sui vostri obiettivi futuri. FORTUNA Discreta, vi permette di guardare avanti e di fare dei progetti validi per il vostro futuro. IL CONSIGLIO Cercate di scaricare una certa tensione, magari facendo un po’ di sport all’aria aperta.

TORO TU Nervoso tu, ringhioso lui, formate davvero una bella coppia, ecco perché da casa vostra girano tutti al largo… non solo i ladri, anche gli amici! LUI Una fame da lupo… e del resto è dal lupo che discende! Se poi nella ciotola gli metti la sua pappa preferita, diventa un pozzo senza fondo. Per tenersi in forma dovrà correre… e anche tu per stargli dietro. AMORE Novità in arrivo, che vanno gestite in modo appropriato. Per i nativi della prima e della seconda decade possono alternarsi dei momenti di malinconia e insicurezza. Va decisamente meglio per i nativi della terza decade. LAVORO Dovete sistemare alcune situazioni che non si riescono a sbloccare. Cercate di eliminare i rami secchi, che vi possono tenere attaccati a progetti ormai obsoleti e improduttivi.

FORTUNA Migliore per i nativi della prima decade: agli altri nativi si consiglia di non spendere troppo! IL CONSIGLIO Soppesa te ogni cosa, in modo razionale, senza lasciare nulla al caso.

GEMELLI TU Tu e lui vi capite al volo, anche senza parole. Ma istruirlo ti piace troppo e ogni volta che dimostra di aver imparato un vocabolo nuovo ti inorgoglisci tutto e lo racconti in giro, quasi fosse un enfant prodige… LUI Troppo sveglio e furbo per fidarsi degli uomini, tutti pessimi, a prescindere dal genere e dall’età. E infatti sta sempre in guardia, specie da chi lo accarezza troppo: gatta ci cova! AMORE Molto bene per i nativi della prima e della seconda decade, che hanno la possibilità di esprimere al meglio se stessi. Per tutti gli altri, invece, la situazione è abbastanza stabile. LAVORO Avrete la possibilità di fare dei buoni affari e anche di concludere delle trattative che si portavano avanti da tempo senza risoluzione. FORTUNA Tanta, vi permette di guardare verso il futuro in maniera molto più positiva. IL CONSIGLIO Cercate di finalizzare al meglio le cose che avete in mente, senza perdervi in cose futili, come a volte siete tentati di fare.

CANCRO TU Per il tuo cucciolo ti sei preso un colpo di fulmine, lo si capisce dal tuo sguardo: non guardi così nemmeno il principe o la principessa dei sogni… Bella forza, loro prima o poi deludono, mentre con lui non accadrà mai! LUI Imprevedibile, a momenti dolcissimo, altri pepato. Iperprotettivo e ringhioso con chiunque ti si avvicini, e se è di luna storta mostrerà i denti anche a te. Qualcosa in sospeso tra voi c’è, fagli un’offerta di pace. AMORE Settimana piuttosto brillante per quanto concerne la vita affettiva. Chi ne beneficerà di più saranno i nativi della prima decade, che saranno aiutati dalle stelle. LAVORO Per i nativi della prima decade sta iniziando un percorso di crescita molto positivo. Tutto nella norma, invece, per gli altri nativi del segno, che comunque avranno le loro soddisfazioni. FORTUNA Tanta. Special-mente per i nativi di fine giugno inizia un periodo meraviglioso. Sfruttate ogni occasione. IL CONSIGLIO Cercate di costruire al meglio la vostra vita, evitando per quanto possibile inutili tensioni tra le mura di casa.

LEONE TU Scenetta quotidiana al parco; gruppetto di umani con cani al guinzaglio e se i vostri protetti litigano vi alterate anche voi. Finita l’abbaiata, però, impara la lezione dal tuo quattro zampe: lui agita la coda, pacifista. LUI Ansioso il tuo cucciolone: se ti perde di vista un attimo si spaventa. Per conoscere il suo passato e rimediarvi servirà lo psicologo canino… oppure un ipnotizzatore. AMORE Qualche momento di défaillance può provocare un po’ di tristezza, ma non dovete disperarvi. Piuttosto, cercate di reagire con grinta alle situazioni difficili e di far crescere al meglio la vostra vita affettiva. LAVORO Dovrete fare delle scelte non facili, cercando di salvaguardare al meglio il vostro posto di lavoro da possibili minacce sia esterggi ne che interne.

FORTUNA Non brilla. Un transito planetario sfavorevole vi mette i bastoni tra le ruote. Dovete aspettare che passi. IL CONSIGLIO Cercate di non disperdere le vostre energie in modo poco costruttivo. Piuttosto fate meno, ma onorate gli impegni.

VERGINE TU Sempre ansioso per la sua salute, esattamente come lo sei per la tua. Fai bene, ma non esagerare: il veterinario non ti può ricevere tutte le settimane! LUI Affettuoso e fiducioso, non sembra nemmeno un cane della Vergine… tutto merito tuo che lo circondi d’amore. Sei il suo punto di riferimento, “l’umano” del suo cuore. E se tu sei così aperto, di riflesso lo diviene anche lui.

BILANCIA TU Lui è esattamente il cane dei tuoi sogni, ti corrisponde in tutto, dall’aspetto al carattere. Evidente che in un’altra vita eravate una coppia. Se a due o quattro zampe, è ancora da scoprire. LUI Non è un giocherellone, ma sa rendersi utile, ti porta il giornale e quando vuol uscire anche il guinzaglio. Bravo e comunicativo, ma non pretendere che impari ad abbaiare in inglese: non lo farà.

SCORPIONE TU Se il tuo vecchio cane ti è venuto a mancare, il nuovo cucciolo sarà la tua gioia. Ma non aspettarti che Snoopy 2 sia la fotocopia di Snoopy 1. Meglio ancora, cambiagli nome! LUI Se lo hai accolto in casa tua come rimpiazzo, perché l’ex ti ha lasciato e patisci il vuoto, lo sente e non gli piace. Non approva nemmeno che lo tratti come il tuo bambino, pretendendo di insegnargli a leggere. Geniale, ma pur sempre cane, ricordatelo!

SAGITTARIO TU Intesa perfetta, vi capite senza parole, tranne che a tavola. Lui continua a chiedere assaggini e tu cedi per sfinimento. Ma poi chi esce la notte perché ha bisogno? LUI Per essere un cane Sagittario devi ammettere che adora la sua casa (che poi è anche la tua), fa gli onori e quando ricevi qualcuno sa comportarsi. Ma non disdegna nemmeno l’albergo a Barcellona o l’agriturismo in Finlandia!

CAPRICORNO TU Per Argo o per Diana hai avuto un vero colpo di fulmine, mai provato nella vita, nemmeno per un umano… misantropo o misogino può darsi, ma con il cane è tutta un’altra cosa! LUI Chi si somiglia si piglia, dice il proverbio. Lui è pazzo di te e tu di lui, tanto che a parte la coda e il linguaggio siete identici. Inappetenti, insofferenti, monacali, ma tra voi l’amore ha la “A” maiuscola.

ACQUARIO TU Buona idea se ti senti solo prenderti un cane, ma come motivazione non basta. Come la metterai poi se incontrerai una persona fascinosa e pazza di te, ma indifferente, peggio, insofferente verso Snoopy? Nessun dubbio: via lei, lui mai! LUI Litigioso, gli animali lo hanno stufato e gli umani pure, ha proprio bisogno di una pausa di riflessione, magari una vacanza nella natura. E allora cosa aspetti a regalargliela?

PESCI TU Il tuo cane ti fa arrabbiare, proprio come i tuoi figli, ma ti basta guardarlo più volte per intenerirti e perdonargliele tutte, anche di averti rosicchiato la scarpa griffata e gettato per terra con una zampata lo smartphone ultimo modello… LUI Pacifista, se lo sgridi per un attimo ti guarda malinconico e poi torna a farti le feste. Malumore subito dimenticato… del resto ti vuole così bene! 23