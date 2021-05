Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

6.45 UNOMATTINA con Monica Giàndotti e Marco Frittella -Tgl (7-8-9); Rai ParlamentoTg (9.35)

9.50 TG1 TELEGIORNALE

9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina con Antonella Clerici, Alfio Bottaro

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO Talk show con Serena Bortone, in diretta da Roma

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Gabriella chiede a Cosimo un po’ di tempo prima di decidere se andare a vivere a Parigi e nel frattempo viene informata da Armando e Beatrice che i Conti stanno per lasciarsi. Rocco ha scoperto l’ultimatum del padre di Maria e vuole provare a convincerlo a dare loro il benestare anche senza un trasferimento in Sicilia. Fiorenza ha messo un giornalista di cronaca rosa alle calcagna di Ludovica e Marcello. Arriva il giorno dell’addio di Marta e lei lo celebra con un pranzo in famiglia e gli ultimi saluti ai suoi amici di sempre, finché non incontra Vittorio per caso e per un attimo sembra che le cose possano cambiare…

16.40 LA PRIMA DONNA CHE Documenti

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA con Alberto Matano

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinua

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game Show

21.25 IL COMMISSARIO MONTALBANO Fiction «L’età del dubbio» con Luca Zingaretti

23.35 PORTA A PORTA con Bruno Vespa

23.50 Tgl Sera 1.15 RaiNews24 1.50 Movie Mag con Alberto Farina, Federico Pontiggia 2.20 Luigi Ganna Detective Fiction (1979) «Sotto il segno dell’Acquario» con Luigi Pistilli, Franco Bianchi

Programmi Tv su Rai 2

7.00 CHARLIE’S ANGELS Telefilm (3^ st., ep. 12) con Jaclyn Smith «Angeli in cielo»

7.45 HEARTLAND Telefilm (6§ st., ep. 17) con Amber Marshall «Punto di rottura»

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO DUE SOCIAL CLUB Musicale con Luca Barbarossa e Andrea Perroni

10.00 TG2 ITALIA/10.55 TG2 FLASH

11.00 RAI TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI con Giancarlo Maga Ili

13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33 Medicina

14.00 GIRO D’ITALIA Ciclismo 173 tappa: Canazei -Sega di Ala diretta 193 km Tappa di alta montagna con prima parte interamente in discesa e arrivo in salito. Si percorrono in sequenza la Val di Fassa, la Val di Fiemme e l’altopiano di Pine. Salita finale di circa 11 km.

16.15 GIRO ALL’ARRIVO Sport

17.15 PROCESSO ALLA TAPPA Sport

18.00 RAI PARLAMENTO/18.15 TG2/TG SPORT SERA

18.50 S.W.A.T.Telefilm (1?st.,ep.16) «Finoinfondo»

La squadra di Fiondo deve ritrovare una giovane ereditiera che è stata rapita. Intanto, Mumford annuncia che si sposerà, perla quarta volta…

19.40 NCIS: LOS ANGELES Telefilm (9 st., ep. 15) «Oneri e onori» con Chris O’Donnell

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 FILM-Commedia DOVE ERAVAMO RIMASTI di Jonathan Demme (Usa ’15) con Meryl Streep, Kevin Kline

23.10 RE START con Annalisa Bruchi

0.35 I LUNATICI con Andrea Di Ciancio

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA/REGIONE

8.00 AGORÀ Attualità con Luisella Costamagna

10.00 MI MANDA RAITRE con Federico Ruffo

10.55 RAI PARLAMENTO SPAZIOLIBERO «Centro italiano femminile (CIF): Gender equality»

11.05 ELISIR con Michele Mirabella Tutto l’apparato digerente è popolato di batteri buoni e batteri cattivi. A che cosa servono? Quale è il loro ruolo? Come alimentare quelli buoni e combattere quelli cattivi? Se ne parla nella puntata di oggi.

12.00 TG3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI TC/METEO

12.45 QUANTE STORIE Talk con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE «L’Italia di Giuseppe

Verdi, la “colonna sonora” del Risorgimento»

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3/METE0 3

14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

15.25 #MAESTRI con Edoardo Camurri

16.05 ASPETTANDO GEO Documenti

17.00 GEO Documenti con Sveva Sagramela

19.00 TG3/19.30TG REGI0NE/20.00 BLOB Attualità

20.25 NUOVI EROI Documenti

20.45 UN POSTO AL SOLE Soap 5.7033 puntata Mentre Lara sembra intenzionata a fare il doppio gioco, Marina non si lascia contagiare dal disfattismo di Roberto e fronteggia personalmente Abbate, per scongiurare la fine dei Cantieri. Malgrado sia intrigata dal corteggiamento di Giancarlo, Silvia tenta ancora di recuperare il rapporto con il marito Michele.

21.20 CHI L’HA VISTO? con Federica Sciarelli

24.00TG3 LINEA NOTTE/TG REGIONE

1.05 Rai Parlamento Magazine 1.10 Rai Cultura: 1940 L’Italia in guerra. La dichiarazione Documenti 2.05 RaiNews24 Telegiornale

Programmi Tv su Rete 4

7.45 A-TEAM Telefilm (33 st., ep. 21 e 24)

9.45 THE MYSTERIESOF LAURA Tf (2g st., ep. 12)

10.50 R.I.S. 2 – DELITTI IMPERFETTI Fiction con

Lorenzo Flaherty «Inganni della scienza»

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO Telenovela con Maria Bouzas

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO Telefilm (10a- st., ep.

14) «Un furto dopo l’altro»

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM con Barbara Palombelli, Camilla Ghini, Francesco Foti

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm (12§ st., ep. 13) «Valori interiori»

16.40 FILM-Commedia LA GUERRA PRIVATA DEL MAGGIORE BEN-SON (Usa 1955) con Charlton Heston, Julie Adams II maggiore Benson è noto peri suoi metodi rudi e per guasto motivo non è un uomo benvoluto. Quando esagera, viene assegnato come istruttore a un’accademia freguentata da giovani cadetti. All’inizio le cose vanno male, ma poi…

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.35 TEMPESTA D’AMORE Soap. Lucy decide di rimandare la partenza. Vanessa e Hildegard scoprono che a disegnare strani simboli sulla cassetta delle lettere è stato il piccolo Josef, figlio dei vicini di casa.

20.30 STASERA ITALIA con Barbara Palombelli

21.20 ZONA BIANCA con Giuseppe Brindisi

0.35 CONFESSIONE REPORTER Attualità

Programmi Tv su Canale 5

11.00 FORUM con Barbara Palombelli, Paolo Ciavarro, Camilla Ghini

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL Soap Thomas ha un piano per spingere Hope a tornare con lui: indurre il piccolo Douglas a supplicare Hope di sposare suo padre al posto di Zoe. Steffy e Liam sospettano da tempo che la storia con Zoe sia tutta una farsa.

14.10 UNA VITA Telenovela Davanti alle sue insistenze, José cede e dice a Bollita la verità su Margarita, provocandole un forte stress emotivo e fisico. Nel vedere Camino e lldefonso ridere e scherzare insieme, Maite si ingelosisce e non riesce a nascondere all’amata il proprio astio nei confronti del suo giovane pretendente.

14.45 UOMINI E DONNE con Maria De Filippi

16.10 L’ISOLA DEI FAMOSI ReaIity

16.30 DAYDREAMER Soap Con si reca al negozio di Nihat per chiedere a Sanem di partecipare alla festa per lo campagna di WomanArt, ma quest’ultima rifiuta categoricamente. Anche Leylo tenta di persuaderla, ma…

17.10 POMERIGGIO CINQUE con Barbara d’Urso

18.45 CADUTA UBERA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA LA VOCE DELL’INSOFFERENZA con Gerry Scotti, Michelle Hunziker

21.20 FILM-Biografico PELÉ (Usa 2016) con Kevin de Paula

20.00TG5 NOTTE/METEO

0.05 FILM-Drammatico 1-Tv BENVENUTI A MARWEN (Usa 2018) con Eiza Gonzàlez, Steve Carell

2.20 Striscia la notizia – La voce dell’insofferenza 2.45 Uomini e donne 4.30 CentoVetrine Soap

Programmi Tv su Italia 1

8.10 KISS ME LICIA «Amore non corrisposto»

8.40 CHICAGO MED Telefilm (3g st., ep. 12 e 13)

10.25 CSI: MIAMI Telefilm (3g st., ep. 17 e 18)

12.10 cono E MANGIATO-IL MENU Cucina

12.25 STUDIO APERTO/METEO.IT

13.00 L’ISOLA DEI FAMOSI Reaiity

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 ISIMPSON Cartoni (33§ st., ep. 2, 3 e 5)

15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom (8* st., ep. 6 e 7) «L’approssimazione della spedizione» – «La concitazione del fraintendimento»

16.15 THE GOLDBERGS Sitcom CP st., ep. 8 e 9) «I Kremp» – «Il Giorno del Ringraziamento»

17.10 DUE UOMINI E MEZZO Sitcom (12^ st.) «Mai mettere un’arma in mano ad una scimmia»

17.35 WILL & GRACE Sitcom (9g st., ep. 8)

18.05 L’ISOLA DEI FAMOSI Reaiity

18.20 STUDIO APERTO LIVE/METEO

18.30 STUDIO APERTO

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE Tf (Aa- st., ep. 10 e 11)

«Furia omicida» – «Undici giurati arrabbiati»

21.20 IL DIVIN CODINO – SPECIALE

21.20 FILM-Fantastico ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO (Usa/G.B. 2016) con Johnny Depp, Mia Wasikowska

23.40 IL DIVIN CODINO – SPECIALE

0.10 FILM-Commedia FUGA DI CERVELLI di Paolo Ruffini (Italia 2013) con Paolo Ruffini, Luca Peracino

2.10 Studio aperto – La giornata 2.20 Sport Media-set – La giornata 2.35 Celebrateci Doc. 3.20 Leonardo: l’uomo che anticipò il futuro Doc.

Programmi Tv su la 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TGLA7/METE0

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFFEE BREAK Attualità

11.00 L’ARIA CHE TIRA Attualità con Myrta Merlino

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANTO FA POLITICA con Tiziana Ranella

16.40 TAGA DOC «La vera storia di Donna Olimpia» – «La vera storia di Romeo e Giulietta»

19.00 LIETO ME Telefilm (2§ st., ep. 9) «Il poker assassino»

2O.OOTGLA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO Attualità

21.15 ATLANTIDE-STORIE DI UOMINI E MONDI Documenti

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE 1.10 OTTO E MEZZO Attualità

1.50 UKE TUTTO CIÒ CHE PIACE

2.20 FILM-Dramma. MUSSOLINI ULTIMO ATTO (It. 74) con Rod Steiger

Programmi Tv su Tv 8

9.30 OGNI MATTINA Talk show

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL 14.00 FI LM-Thriller 1- Tv UN’INSEGNANTE QUASI PERFETTA (Can. 2018)

15.45 FILM TV-Commedia WEDDING COUNTDOWN (Usa ’19) con H. Hemmens

17.30 FILM-Commedia IL PARADISO STA ASPETTANDO (Usa 2011)

18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

20.30 STUDIO EUROPA LEAGUE PREPARTITA

21.30 EUROPA LEAGUE Calcio Villarreal – Manchester United Finale diretta

23.00 STUDIO EUROPA LEAGUE POSTPARTITA

23.30 PERMESSO MAISANO

Programmi Tv su Nove

6.00 SFUMATURE D’AMORE CRIMINALE Documenti

7.00 ALTA INFEDELTÀ Doc.

8.00 MOTOR TREND MAG

8.05 ALTA INFEDELTÀ «Quella casa nel bosco»-«Casalinghe disperate» Documenti

9.30 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI «Sangue e sabbia» -«Porta della morte»-«Errore da principiante» Doc.

13.15 SFUMATURE D’AMORE CRIMINALE Documenti

15.10 L’ASSASSINO È IN CITTÀ «Le ossa» – «Sottile linea blu»

17.05 PROFESSIONE ASSASSINO 19.00 LITTLE BIG ITALY Cucina

20.30 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO Game Show

21.25 ACCORDI & DISACCORDI Talk show con Andrea Scanzi, Luca Sommi

22.55 FRATELLI DI CROZZA Varietà 0.25 NAKED ATTRACTION ITALIA

Programmi Tv su Mediaset 20

6.35 RENEGADE (5-st., ep, 17)

7.15 TH NIGHT SHIFT (3-st.)

7.55 THE BIG BANG THEORY Sitcom (4- st., ep. 9 e 10)

8.45 GOD FRIEND EDME (1-st.)

10.30 LEGENDS OF T0M0RR0W Telefilm (4- st., ep. 9 e 10)

12.15 THE NIGHT SHIFTT (3-st., ep. 5) «Empatia»

13.10 CHICAGO FIRE Tf (6-st.)

14.50 GOD FRIEND EDME (1-st.)

16.30 LEGENDS OF T0M0RR0W Telefilm (4§ st., ep. 8 e 9)

18.15 CHICAGO FIRE Tf (6-st.)

20.15 THE BIG BANG THEORY Sitcom (4-st.) «La complessità del fidanzato» – «L’ipotesi del parassita alieno»

21.00 FILM-Azione CODICE MERCURY (Usa ’98)

23.25 FILM-Azione RUN ALL NIGHT-UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE (Usa ’15) con Liam Neeson

Programmi Tv su Rai 4

6.10 COLD CASE (6-st.)

7.40 AGENTS OF S.H.I.E.L.D. Telefilm (6- st., ep. 9 e 10)

9.10 MACGYVERTelefilm (3-st.)

10.40 DELITTI IN PARADISO Telefilm (8- st., ep. 3)

11.45 COLDCASETf (6^ st.)

13.20 CRIMINAL MINDSTf (5-st.)

14.50 DAREDEVILTf (3-st.,ep. 2)

15.40 AGENTS OF S.H.I.E.L.D. Telefilm (6- st., ep. 11 e 12)

17.10 MACGYVER Tf (3-st.)

18.40 DELITTI IN PARADISO Tf (8-st.,ep.4) «Colpo al cuore»

19.45 CRIMINAL MINDS Telefilm

(5-st., ep. 16 e 17) «Mosley Lane» – «Il re solitario»

21.20 FILM-Azione ANTIGANG – NELL’OMBRA DEL CRIMINE (Fr. 2015)

22.55 FILM-Thriller STANDOFF – PUNTO MORTO (Can. 2016)

0.25 DAREDEVILTf (3-st., ep. 2)