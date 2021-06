ARIETE

Non puoi avere abbastanza risate nella tua vita. L’atto stesso di ridere profondamente stimola e rilascia la pressione che è stata immagazzinata nei chakra inferiori, dove la tua energia tende a bloccarsi. Mettiti in situazioni in cui sai che le risate avranno un ruolo. Se ami i film, inizia a scegliere quelli divertenti rispetto a quelli spaventosi. Se hai dei bambini in casa, mettiti a terra e inizia a giocare con loro. Non c’è medicina migliore della risata.

TORO

Tendi a cercare un significato in ogni cosa. Questo non è necessariamente buono o cattivo. Ma per mantenerti interessato a qualcosa (o qualcuno), spesso deve esserci un significato complesso da capire, o un “punto” da seguire. Quando si tratta della tua salute, cerca di ampliare la tua comprensione di quali alimenti hanno il più alto valore nutritivo e perché. Conoscere queste informazioni ti manterrà interessato a perseguire una dieta sana, e questa è metà della battaglia!

GEMELLI

La gente a volte pensa che tu sia “troppo serio”? Se lo senti troppo spesso, la reazione naturale sarebbe prenderlo come una critica – dopo tutto, stai solo cercando di capire te stesso e gli altri. Altre persone potrebbero effettivamente cogliere la tua natura dedicata ad aiutare i bisognosi, a lavorare per una causa. Al fine di integrare la tua natura interiore con eventi esterni, cerca attività di gruppo, se possibile, come “Camminare per una cura” o altri eventi atletici che avvantaggiano una causa.

LEONE

In questo giorno è molto importante che ne dedichi gran parte alla progettazione ingegnosa delle tue nuove attività e obiettivi. E se hai bisogno di farli con amici fidati, sarà molto divertente e piacevole allo stesso tempo. Cerca di mantenere le tue spese al minimo in modo che i progetti siano durevoli. AMORE: dovresti cogliere l’occasione per organizzare il modo di pianificare i tuoi nuovi movimenti in modo che abbiano buoni risultati. LAVORO: Devi imparare ad organizzare nuovi obiettivi nella tua vita in modo agile e preciso. CAMBIAMENTI: Devi trasformare il modo in cui organizzi i tuoi guadagni extra. E la tua grande gioia interiore aiuterà tutto questo.

CANCRO

Hai bisogno di molti amici, ma anche di abbastanza tempo tranquillo per concentrarti sui suoi bisogni interiori. I tuoi obiettivi tendono ad essere “orientati alle persone”, ma il tempo privato è ciò che alimenta la tua capacità di capire e impostare i tuoi obiettivi. Combinare il pensiero con l’esercizio è un’abitudine meravigliosa da sviluppare. Almeno una volta alla settimana, fai una lunga corsa o cammina, o semplicemente colpisci la pallina da tennis contro un muro. Questo sfogo fisico crea lo spazio per chiarire i tuoi pensieri senza essere infastidito dai tuoi amici.

VERGINE

Oggi stai affrontando una giornata in cui sentirai con grande dinamismo interiore che ti aiuterà a brillare nelle tue mostre e allestimenti, prima degli altri; che ti aiuterà nella tua vita personale e professionale. Hai anche l’opportunità di chiarire e riaffermare le tue vere amicizie. AMORE: È un giorno per dare tutta la tua attenzione e affetto alla coppia che hai vicino e che è con te, in tutto. LAVORO: Oggi puoi affrontare questioni personali che richiedono molta energia e attività mentale. CAMBIAMENTI: Sarà una giornata per gli incontri che farete per essere gioiosi e aiutarvi a conciliare punti di vista e proposte.

BILANCIA

Oggi sei in un momento molto importante in cui sentirai che la vita ti premia per il tuo grande apprendimento e la conoscenza che sta segnando da quali parti e dove stai andando. Questo ti aiuterà a valorizzarti di più e a sentirti più vicino alle persone che ami. AMORE: Avrai l’idea di fare una fuga romantica o divertente che ti aiuti a sentirti più unito. LAVORO: È un giorno per valutare ciò che è più importante e cambiare la tua scala di valori in modo attivo ed efficace. CAMBIAMENTI: è il momento di essere una persona gioviale e altruista con le persone che hanno bisogno del tuo sostegno e consiglio.

SCORPIONE

Oggi è un giorno in cui avrai l’opportunità di valutare gli altri da un punto di vista diverso da quello che avevi di loro fino ad ora. Dovresti analizzare in profondità e in modo percettivo, la vera essenza di ogni persona, e così arriverai a conclusioni valide e fortunate. AMORE: È un momento in cui è importante chiarire le questioni riguardanti i guadagni di entrambi. LAVORO: Oggi è molto opportuno che ti occupi di portare a termine importanti accordi di investimento. CAMBIAMENTI: dovresti approfittare di questo giorno per goderti il ​​tuo grande giorno e ciò che la vita ti offre in ogni momento.