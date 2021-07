Ariete

A volte abbiamo difficoltà ad assumere ciò che sentiamo per paura di soffrire più tardi. La sofferenza fa parte della vita e ogni volta che sentiamo, il dolore a un certo punto ha le sue implicazioni. Giorno di connessione e distrazione allo stesso tempo, lascia che sia. Momento di colore: ciliegia. Possiedi una grande resistenza. A volte questa sopportazione rimane sopita, ingannando gli altri nel pensare che non c’è niente da fare quando in realtà è in atto un viaggio interiore che sorprenderà tutti quando sarà rivelato. Entrare in contatto con la tua forza e resistenza non è del tutto facile – farlo funzionare per te può essere un processo difficile da padroneggiare. Inizia attualizzandoti sul piano fisico: qual è la tua arte marziale preferita? Questo potrebbe essere uno strumento utile per te.

Toro

Evita di avere conversazioni alti con i tuoi familiari. Ci sono cose che non dovremmo fare per cercare di mantenere la pace tra le persone con cui viviamo. Non solo pensare a uno aiuta anche a crescere, ad aprire la nostra coscienza. Momento colore: bianco. Prendersi cura del proprio corpo attraverso la dieta e l’esercizio fisico è un processo che dura tutta la vita. Così è prendersi cura della propria mente. Con i transiti attuali, questo è un momento meraviglioso per iniziare a leggere (o hai già uno o due libri su cui stai lavorando?) o fare altre attività per stimolare la tua immaginazione creativa. Mantieni il tuo cervello sano! E non sapremo mai abbastanza su come il cibo che ingeriamo influisce sul nostro benessere e quali delle sostanze naturali a nostra disposizione possono giovare maggiormente alla nostra salute.

Gemelli

L’aspettativa della giornata è focalizzata sul divertirsi a casa, in famiglia, in pace. Appello che li incoraggerà a svolgere un’attività che ancora oggi essere domenica avrebbe portato possibilità di crescita. Giornata attiva con molta energia positiva. Momento di colore: giallo forte. Per la maggior parte del tempo prendi la strada meno battuta. La tua natura individualista dipende da te stesso più che dagli altri e può diventare piuttosto solitario se non fai uno sforzo per socializzare e cercare l’interazione umana in tutti i modi attualmente possibili per te. Tuttavia, se sei una persona che ha preso in considerazione l’idea di prendere un animale domestico ma non l’ha fatto, chiediti se ora sarebbe un buon momento. Le persone che possiedono animali domestici generalmente non possono immaginare la vita senza il loro compagno speciale. Possono davvero illuminare la tua vita!

Cancro

Sono liberati da una situazione fastidiosa a livello familiare. Tutti i punti sarebbero chiariti. Opportunità di sensibilizzare sul fatto che dobbiamo approfittare di ogni momento della vita. Domenica calda interna, sensazione di sollievo e speranza. Momento di colore: oro. Con così tanti amici, a volte puoi essere sopraffatto. Riesci a tenerti in contatto regolarmente? Ti sei accorto che non sentivi una persona a te cara da molto tempo? Concentrati su ciò che hai da dare del tuo tempo e vedi se ti viene in mente qualcosa di creativo che possa aiutarti a rimanere in contatto con le persone a cui tieni, nonostante i tuoi impegni. Dopotutto, la tua vita non sarebbe completa se dovessi trascorrerla da solo.

Leone

Cerca di non fare confronti con il passato e di dare origine ai tuoi sentimenti per emergere. Non cercare ciò che non ha più funzionato per loro. Giornata per sedersi e pensare e prendere decisioni in campo finanziario. Prendi i conti, controlla i documenti. Momento colore: verde.

Vergine

Non lasciarti andare quello che senti internamente, se ancora non puoi. Duelli, assumendo certe realtà, richiede tempo e ognuno lo fa come e quando può. Cambiamento interno in termini di domanda di sé. Saper rilasciare. Momento di colore: viola.

Bilancia

L’ordine affettivo passa attraverso la ragione. Riescono a pensare seriamente e obiettivamente. Sappiate che dobbiamo rispettarci e rispettarci a vicenda. Buona risposta che ricevono a causa di una preoccupazione che hanno nel loro piano finanziario. Aiuto a venire. Momento di colore: argentato.

Scorpione

Superare certe cose che li affliggeno li farà decidere agli altri che non potevano prima. Niente è più favorevole che essere in grado di porre fine internamente a situazioni che danneggiano o sono state negative. Permetterci di metterci alla prova è crescere. Momento di colore: turchese.

Sagittario

Dovranno affrontare eventi imprevisti che hanno a che fare con problemi di casa. Sapere che la vita ha sempre cose che ci riguardano anche se non vogliamo. È bello poter pensare in avanti, vivere anche di speranza. Momento di colore: verde mare.

Capricorno

Impegni familiari che possono cambiare il loro umore. Il punto è fissare i limiti necessari affinché le cose possano essere mantenute equilibrate. Scoperta affettiva. Non mi sento responsabile per tutti. Momento di colore: verde foresta.

Acquario

L’essenziale della giornata è che stabiliscano il dialogo necessario con i loro partner. Non lasciare che le cose si insortino. Tutto indica la soluzione di qualcosa che si aspettano. Cerca che le cose siano positive. Momento di colore: rosa.

Pesci

Le emozioni vengono alterate restituendo pensieri al passato affettivo. Sappiamo che nulla è per il gusto di farlo e che nulla di ciò che accade è casuale. Torna alla fonte interna per commettere il meno errore possibile. Saper porre fine al negativo. Momento di colore: lilla.